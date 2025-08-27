Le Premier ministre François Bayrou à la rencontre de la CFDT en Essonne



François Bayrou s’est rendu à l’université syndicale d’été de la CFDT qui se déroulait au château de Bierville à Boissy-la-Rivière, près d’Etampes, ce mardi 26 août.

Alors que la situation financière de la Nation est fragilisée et que le Premier ministre fait face à une montagne en vue de rassembler les forces politiques sur un projet de budget pour 2026, ce déplacement devant les responsables du premier syndicat de France en nombre d’adhérents n’était pas un hasard.

