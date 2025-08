Les animations d’été sont de retour à Arpajon

Depuis le 13 juillet, Arpajon s’est mise à l’heure estivale avec les premières animations organisées à l’occasion de la Fête nationale. Mais c’est véritablement à partir du mardi 22 juillet que la programmation d’été a débuté et ce jusqu’au 30 août.

Gratuites et ouvertes à toutes et tous, ces animations sont pensées pour les habitants qui restent sur le territoire pendant l’été, avec des temps de partage, de découverte et de loisir adaptés à tous les âges.

« On cible spécifiquement la période du 22 juillet au 14 août, au cœur des grandes vacances, pour créer une vraie coupure estivale pour les habitants » souligne Laurène Mary, directrice de l’espace socioculturel, chargée de l’animation sociale, de la bibliothèque municipale et de la vie associative, ainsi que référente à la politique de la ville.

Ces événements sont en place pour la quatrième année consécutive à Arpajon, et elles mobilisent de nombreux partenaires : Caribou loisirs pour les activités ludiques, des prestataires spécialisés, des éducateurs sportifs, mais aussi le service municipal de la jeunesse (SMJ), le centre communal d’action sociale (CCAS), et des associations locales comme La Ruche ou Repères.

8 000 visiteurs à l’espace socioculturel depuis janvier

De plus, une attention particulière est portée aux quartiers prioritaires, avec quatre semaines d’interventions prévues : trois directement en pied d’immeuble, et une semaine à l’espace socioculturel. « L’objectif, c’est aussi d’habituer les gens à cette présence estivale, de leur montrer qu’on vient à leur rencontre. On s’installe en face des résidences, pour tout le monde », explique Laurène Mary.

Et ça fonctionne : depuis janvier, plus de 8 000 personnes ont fréquenté les animations de l’espace socioculturel. Un lieu où les publics se rencontrent, se mélangent, et créent du lien. À Arpajon, où une partie des adultes sont des personnes seules sans enfants, le CCAS note que ces animations sont souvent l’occasion pour eux de rompre l’isolement.

De nombreuses animations et jeux sont proposés.



Caroline Tallec, conseillère déléguée à la démarche participative et à la coordination des actions de l’espace socioculturel rappelle : « Le but, c’est que les familles puissent partager des moments ensemble. »

En effet, l’espace socioculturel repose sur trois axes majeurs : les animations socio-culturelles, la bibliothèque qui est rattachée au réseau Cœur d’Essonne et la vie associative, avec des ateliers, concerts, repas partagés…

Toute l’année des associations sont présentes dans l’espace socioculturel comme l’association Atelier 29 qui proposent des cours de langues, musique, bricolage… De plus, des ateliers municipaux permettent de soutenir des parcours individuels. Une maman en reconversion professionnelle par exemple, peut demander à animer ses propres ateliers, tandis que des cours de français collectifs – subventionnés par l’Etat – sont proposés chaque semaine, notamment avec la Croix-Rouge le jeudi soir. « Mes collègues sont aussi là pour aider et orienter les parents, pour les accompagner dans leurs démarches », ajoute Laurène Mary.

Ainsi, le centre reste actif toute l’année, avec des activités régulières le mercredi et le jeudi, et un programme mensuel en libre accès.



Le programme des activités : Jusqu’au 1er août à la résidence Schweitzer : jeux de société, foot, pétanque, chanbara, atelier tampons, concours de gâteaux…

Du 5 au 8 août dans les résidences Bourdan, Justice et St-Blaise : initiation boxe, vélo smoothie, surcyclage, tir à l’arc, jeux de construction…

Du 12 au 14 août à la résidence Adoma : Bibliambule, origami, concerts, réparation vélo, activités sportives et créatives…

Samedi 30 août – Clôture des animations d’été : à partir de 21h, cinéma en plein air « Encanto » au parc Chevrier, précédé de lectures ambulantes, fresques, ateliers de surcyclage, et vente de confiseries. Un événement organisé avec Cœur d’Essonne agglomération.

Ecrit par Clara Arrachart