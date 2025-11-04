Les Olympiades du sport adapté voient leur 15e édition en grand

Plus de 20 établissements spécialisés se sont rencontrés à Vigneux-sur-Seine, pour une journée de réjouissances.

« C’est un événement que l’on veut être avant tout fédérateur. » De ce côté, l’objectif fixé par Hyacinthe Ouahoud , responsable du foyer de vie Jeanne-d’Arc à Vigneux-sur-Seine, semble largement atteint : quelques 400 personnes en situation de handicap mental, sans compter les personnes valides, curieux, familles, scolaires, se sont retrouvées, jeudi 23 octobre, au complexe de la Concorde pour toute une journée de défis et de jeux pour les 15e Olympiades du sport adapté.

Et pour marquer l’événement, les équipes de la maison Jeanne-d’Arc, qui porte entièrement son organisation, n’ont pas ménagé leurs efforts. Si le rendez-vous accueillait jusqu’ici leurs seuls résidents, soit 180 personnes, 22 résidences spécialisées de l’Essonne et d’au-delà étaient conviées à cette nouvelle édition, ainsi que, pour la première fois, l’inclusion d’enfants, handicapés et valides. « C’est bien sûr beaucoup de travail d’accueillir autant de monde dans ce complexe qui nous est gracieusement prêté par la Ville. D’autant que nous choisissons d’accueillir des personnes qui présentent des types de handicap très divers, de 5 à 62 ans. Il s’agit donc de créer un événement susceptible de profiter à tous tout en prenant en compte chaque spécificité », explique Hyacinthe Ouahoud .

Outre les 16 ateliers proposés (hand, danse, sarbacane, pétanque, basket, judo, etc.), il s’agit surtout de donner une occasion à ces personnes de se rencontrer, quand elles restent la plupart du temps dans des sphères dédiées et largement séparées du reste de la société. « Pour nous, c’est un moment phare pour l’inclusion de nos résidents et un moment de rencontre avant tout, une occasion de travailler sur les codes sociaux, sur l’appréhension de l’environnement… Mais aussi pour les aidants, professionnels, associations, familles, d’apprendre à se connaître et à faire communauté. »