Municipales 206 à Evry-Courcouronnes, Farida Amrani veut : « que la ville retrouve confiance en elle »

Députée depuis 2022, Farida Amrani veut conquérir la ville en se présentant aux municipales de mars 2026.

Arrivée à Evry il y a trente ans, Farida Amrani, âgée de 49 ans, mère de trois filles et grand-mère de deux petits-enfants, est candidate aux élections municipales de l’année prochaine. « Cette ville, elle coule dans mes veines. J’y ai tissé des liens profonds, mené des combats pour la justice sociale, pour le respect de la dignité de chacun. Je suis une femme de gauche, solide et déterminée à agir pour les habitants » souligne la candidate.

La suite de cet article est réservée aux Abonnés

Chaque jour, au milieu des algorithmes, de l’IA, des influenceurs et des coups de com’, les journalistes de la rédaction du Républicain de l’Essonne, s’attachent à faire un travail d’information locale.

Pour que ce journal de proximité perdure, nous avons besoin de nos lecteurs et abonnés.

Nous proposons des formules web sans engagement : mensuelle ou annuelle.

S’abonner au Républicain de l’Essonne c’est : avoir toutes les infos de son territoire, soutenir le dernier journal local de l’Essonne et son équipe engagée pour l’information.