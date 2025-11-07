Pôle enfance des Loges : un projet à 18 millions d’euros et aux nombreuses ambitions pour les enfants d’Evry-Courcouronnes

Quelques jours après son inauguration officielle, le premier adjoint d’Evry-Courcouronnes revient sur les raisons ayant motivé la création de ce nouvel espace.

Nous l’évoquions dans notre dernière édition : le 15 octobre, la municipalité d’Evry-Courcouronnes inaugurait officiellement son nouveau Pôle enfance des Loges, ses 1 800 m2 intérieurs et sa cour végétalisée de plus de 3 000 m2 voués à accueillir jusqu’à 200 enfants sur les temps périscolaires. Un projet de grande ampleur qui aura coûté 18 millions d’euros, dont 11 millions à charge de la Ville, qui nourrit logiquement des ambitions à la hauteur de l’investissement. « C’est un sujet que nous suivons depuis longtemps puisqu’il s’agissait déjà d’une de nos promesses de campagne lors des dernières municipales, rappelle Medhi Zeghouf, premier adjoint au maire d’Evry-Courcouronnes, chargé de l’Education. Le modèle avait déjà été développé à Courcouronnes avant la fusion des deux communes mais n’existait pas encore côté Evry. »

