Reliant Nice à Paris à pied pour sensibiliser contre le cancer, Yasmine fait étape en Essonne



En hommage à sa mère, décédée d’un cancer du sein, Yasmine Abidellaoui a décidé de relier Nice à Paris pour sensibiliser à la lutte contre le cancer. Elle est passée à Montgeron.

Casquette bleue sur la tête et chaussures de sport aux pieds, Yasmine Abidellaoui s’approche de la mairie de Montgeron. Le pas est assuré et l’humeur rayonnante. Pourtant, la jeune femme de 22 ans est, en ce mercredi 6 août, à quelques jours de conclure un périple hors du commun. Le 30 juin, Yasmine partait de Nice en direction de Paris… à pied.

