The Beatles factory en concert ce samedi en Essonne



Samedi 24 janvier, la scène de l’Escale accueillera The Beatles factory pour un concert hommage consacré au répertoire mythique des Beatles.

Depuis plusieurs années, The Beatles factory s’est imposé comme l’un des groupes hommage de référence, revisitant avec fidélité et dynamisme les grands classiques du quatuor de Liverpool. De Help! à Come Together, en passant par Hey Jude ou Ticket to Ride, le groupe propose un voyage musical à travers les différentes périodes des Beatles, sans imitation caricaturale mais avec un profond respect pour l’esprit et les arrangements originaux.

L’affiche du concert.

Sur scène, les musiciens enchaînent les titres emblématiques dans une « mise en place soignée, portée par des harmonies vocales travaillées et une énergie communicative ». Le concert s’adresse aussi bien aux fans de la première heure qu’aux générations plus jeunes, curieuses de découvrir en live des chansons qui ont marqué l’histoire de la musique populaire.