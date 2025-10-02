Pour Isabelle Grange, le collectif doit servir la ville



Maire-adjointe sortante, Isabelle Grange portera une liste baptisée « Unis pour Villemoisson » en mars prochain à Villemoisson-sur-Orge en Essonne.

Depuis 12 ans, Isabelle Grange est maire-adjointe de la ville au côté de François Cholley. En mars 2026, elle souhaite franchir le pas et devenir maire avec une nouvelle équipe constituée autour d’elle.

Pour cette Villemoissonnaise âgée de 59 ans et habitant la ville depuis 36 ans, il s’agit non seulement de construire un projet « sur la base de l’héritage formidable, le socle fantastique construit par François Cholley depuis 36 ans », mais aussi de rassembler les habitants autour d’un projet qui soit à la fois « ambitieux » et surtout construit sur une méthode différente.

« Nous avons besoins de travailler sur la proximité aux habitants », analyse-t-elle. C’est ce qu’elle a commencé à faire avec ses futurs colistiers en allant à la rencontre des habitants dans les différents quartiers de la ville, mais également des commerçants ou des chefs d’entreprises. Et à ces derniers qui lui disent qu’ils n’habitent pas sur la commune, Isabelle Grange répond que leur vision est aussi importante pour nourrir son projet.

Mettre en place des référents de quartier

Cette proximité ne sera pas effective que dans les six mois à venir. Elle souhaite la décliner au quotidien, avec notamment la mise en place de référents de quartier dans toute la ville. Cela fait partie d’un des axes défini par son équipe : favoriser une démocratie participative active. Parmi les autres priorités identifiées, on retrouve le renforcement de la vie locale et associative, le soutien à la sécurité et la tranquillité publique en poursuivant l’installation de caméra face à la délinquance de passage, l’amélioration des services à la population et enfin la préservation et l’embellissement du cadre de vie. Sur ce dernier point, Isabelle Grange souhaite « réaffirmer le caractère de petite ville de Villemoisson-sur-Orge », rappelant que « le beau appelle le beau ».

« Je veux mettre mon énergie et mon expérience au service des Villemoissonnais pour bâtir ensemble une commune embellie, plus sûre, plus conviviale, plus participative capable de relever les défis d’aujourd’hui et de demain », conclut Isabelle Grange qui voit dans sa capacité à fédérer un atout pour cette campagne municipale. Son équipe sera composée de 4 actuels adjoints et de personnes déjà impliquées dans la vie locale, mais souhaitant franchir le pas en entrant au Conseil municipal pour agir au service de tous.

