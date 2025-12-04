

La ville de l’Essonne a été récompensée par la labellisation Apicité, à hauteur de trois « abeilles ».

Le comité de labellisation Apicité a attribué à la commune d’Epinay-sur-Orge la distinction « 3 abeilles-Démarche exemplaire », le niveau le plus élevé de ce label porté par Union nationale de l’apiculture française (Unaf). Une reconnaissance qui vient saluer « l’engagement durable de la collectivité en faveur de la biodiversité, des pollinisateurs – abeilles, insectes, butineurs – et de l’environnement dans l’espace urbain ».

