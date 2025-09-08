Un marathon par jour pour parler de la santé mentale et sensibiliser face au suicide

Depuis le 1er septembre, Swami Fontaine, ancien marin-pompier de Marseille et coach sportif, traverse la France à raison d’un marathon par jour pour parler de santé mentale et de prévention du suicide.

Le défi sportif est immense, le défi humanitaire l’est encore plus. Chaque jour, Swami Fontaine court un marathon en mémoire de son ami Dudu. Son pote, Rémy Duvelle, s’est suicidé en décembre 2024. Un drame qui a surpris tous ses proches, dont Swami, touché au cœur et qui a décidé d’agir.

Courir 1400 kilomètres à travers la France

Il a donc décidé de courir “Pour Dudu”, et de traverser la France en courant un marathon chaque jour. Parti de Suippes, du 132e régiment d’infanterie cynotechnique dans la Marne en région Grand-Est où Rémy a servi pour la première fois, il est donc arrivé à Etampes ce lundi 8 septembre, avant de poursuivre son périple vers Marseille jusqu’au monument des marins-pompiers à Notre-Dame de la Garde, là où ils se sont connus, puis de conclure ce périple au Pôle Écoles Méditerrané à Saint-Mandrier à côté de Fréjus, lieu de formation des marins-pompiers. Un périple de 1400 kilomètres au total.

Swami Fontaine, à gauche, avec son ami Rémy Duvelle.

Swami s’est fixé de multiples objectifs avec ce défi en mémoire de son ami. Le premier est de récolter des fonds pour l’association “Suicide écoute”. Le deuxième est évidemment de rendre hommage à Rémy Duvelle, un marathonien, ancien maître-chien de l’armée de terre, marin-pompier de Marseille en cultivant sa mémoire par l’effort, « une valeur qui lui était chère » et porter la flamme de l’espoir pour ceux qui souffrent, combattre contre le suicide dans les métiers de l’uniforme et surtout ouvrir la parole des personnes en détresse et leur montrer la voie de la guérison.

A l’arrivée de chaque étape, dans les casernes où il est accueilli, Swami parle de l’importance de la santé mentale et veut briser le silence derrière l’uniforme. « Je viens pour expliquer ce défi que je me suis lancé, et je parle aussi de mes faiblesses, de mon vécu pour susciter l’échange », explique-t-il. Car des souffrances, il y en a beaucoup, mais elles sont souvent tues, cachées sous la carapace de ceux qui s’engagent pour les autres et qui ne prennent parfois pas suffisamment soin d’eux-mêmes. « Chaque jour, les échanges sont très positifs. Ils sont de deux ordres, il y a ceux qui ont lieu en groupe directement, puis il y en a d’autres en aparté ou par message », explique-t-il.

Briser le tabou du suicide

Malheureusement, les difficultés vécues sont trop souvent perçues comme des faiblesses, et ceux qui les vivent ne les partagent pas. Charles, le père de Rémy Duvelle qui accompagne Swami dans ce défi en courant avec lui chaque jour, insiste : « pour éviter que les personnes ne passent à l’acte, il faut briser le tabou du suicide. Il ne faut pas qu’il y ait d’hésitation à en parler », insiste-t-il. Cet homme, qui a perdu son fils de manière brutale, confie s’être repassé dans sa tête les moments vécus ensemble pour comprendre. « Je me suis rendu compte qu’il y avait des signaux faibles qui auraient pu permettre de détecter cette situation », estime-t-il. Et au-delà du travail pour briser le tabou du suicide, il voit la nécessité aussi de former les entourages des professions à risque, notamment de celles qui portent l’uniforme, pour détecter ces signaux et savoir y répondre.

A Etampes, Swami et Charles ont été accueillis par une haie d’honneur des sapeurs-pompiers du Centre de secours principal, après avoir été suivis sur les derniers kilomètres de leur étape du jour. Tous ont salué cette initiative et encouragé Swami et Charles. Ils sont également venus nombreux échanger autour du sujet derrière ce défi “Pour Dudu”.

Une belle initiative de Swami Fontaine, qui vient rappeler que, derrière chaque uniforme, il y a des femmes et des hommes comme nous tous, avec leurs forces et leurs faiblesses. Leur force, c’est de nous venir en aide lorsque nous sommes en difficulté. A nous de leur rendre la pareille dans leurs moments de faiblesse.

Pour soutenir Swami Fontaine et son défi « Pour Dudu » https://www.helloasso.com/beta/associations/suicide-ecoute/formulaires/8