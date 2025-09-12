Un tournoi de Quidditch ce week-end en sud-Essonne

Des équipes issues des six villages de la vallée de l’Eclimont vont s’affronter dans un tournoi de Quidditch, le sport rendu populaire dans les livres d’Harry Potter ce samedi 13 septembre.

Ces intervillages où s’affronteront des équipes venues d’Arrancourt et des villages voisins d’Abbéville-la-Rivière, Boissy-la-Rivière, Fontaine-la-Rivière, Ormoy-la-Rivière et Saint-Cyr-la-Rivière, sont organisés au profit du Téléthon.

Au comité des fêtes d’Abbéville et Arrancourt, les bénévoles du Gué de l’Eclimont de Fontaine et Saint-Cyr, et des comités des fêtes des villages de Boissy et Ormoy joignent leur force pour ce qui s’annonce comme une journée exceptionnelle.

Depuis plusieurs mois, ce grand rendez-vous est en préparation et depuis deux semaines, les bénévoles s’activent. « Nous avons construit la locomotive qui emmène Harry Potter à l’école des sorciers le quai 9 ¾ et le terrain de Quidditch. Hier, nous avons préparé le parking », indiquait ainsi Gilbert Jambu, du Comité des fêtes d’Abbéville et Arrancourt, il y quelques jours.

Depuis plusieurs semaines, les équipes se préparent pour les matchs qui se dérouleront samedi après-midi. Le matin, à partir de 10h, ce sera la cérémonie d’ouverture avec le temps fort au cours duquel le choipeaux s’exprimera et permettra aux différentes équipes et joueurs de savoir au sein de laquelle de ces quatres maisons ils vont évoluer. Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard, certains craignent déjà la révélation du choipeaux.

L’accueil du public sera aussi bien organisé qu’à l’habitude. « Nous aurons une offre de restauration le midi et le soir. Le midi il y aura le choix entre une assiette anglaise et des saucisses frites. Le soir, notre partenaire Instant Traiteur proposera des burgers », précise encore Gilbert Jambu. Le tout sera proposé à des prix les plus bas possibles. Durant tout l’après-midi, la buvette sera ouverte et des crêpes seront servies. Enfin, le soir à partir de 19h, des concerts viendront clôturer cette belle journée. Deux groupes se succéderont sur scène pour terminer ce samedi en beauté.