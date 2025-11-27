A Etampes, France services aide à la demande du chèque énergie

A la sous-préfecture d’Etampes, France Services gère les dossiers de demande de chèque énergie.

La mauvaise saison est de retour et, avec les températures qui diminuent, les consommations d’énergie, et donc les factures, augmentent. En France, les ménages modestes peuvent bénéficier du dispositif du chèque énergie pour payer leurs factures.

« Si les personnes en ont bénéficié l’an dernier, ils le reçoivent normalement de manière automatique. Mais si ce n’est pas le cas, France Services en sous-préfecture est là pour les accompagner dans leurs démarches », indique Benoît Vidon, sous-préfet de l’arrondissement d’Etampes.

Les demandes devront comporter un justificatif d’identité du demandeur, ses données fiscales et une attestation de contrat de fourniture d’électricité datant de moins de trois mois. Exceptionnellement, les demandes de chèque énergie 2025 pourront être formulées jusqu’au 28 février 2026.

Le chèque énergie permet de payer des factures pour tous les types d’énergie. Il est également utilisable pour les locataires qui vivent en HLM. Son montant moyen est d’environ 150 €.

Si un site dédié a été créé pour s’informer sur le dispositif, « il est important que nos concitoyens aient le réflexe France Services pour s’informer dans le cadre de leurs démarches », insiste le sous-préfet.



Renseignements sur chequeenergie.gouv.fr