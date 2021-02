Ballancourt-sur-Essonne : les Restos du Cœur toujours présents

Cette année, 450 personnes sont accompagnées par 40 bénévoles . Cette année, plus que jamais, l’antenne de Ballancourt-sur-Essonne a besoin de dons.

En cette période de crise sanitaire, les distributions alimentaires des Restos du Cœur sont réorganisées. Une quarantaine de bénévoles se relaient pour réceptionner, trier et distribuer au local rue de Chevannes. Deux fois par semaine, les mardis et vendredis matin, l’équipe se mobilise pour donner l’équivalent d’une semaine de repas aux 267 familles bénéficiaires du secteur.

« On couvre le territoire entre Mennecy et Milly-la-Forêt, cela représente une vingtaine de communes », indique Sylvia Le Touzé, responsable de l’antenne des Restos du Cœur de Ballancourt-sur-Essonne. Depuis le début de la crise sanitaire, le centre constate une augmentation de 15% des demandes d’inscription et de 38% du nombre total de bénéficiaires.

En manque de contact humain

Plus de 450 personnes trouvent du soutien auprès des Restos du Cœur de la commune. « Ce qui nous manque le plus, c’est le social, c’est le café chaud à l’intérieur entre bénévoles et bénéficiaires, maintenant on doit faire vite et dehors », souligne la responsable. Les bénévoles n’ont plus de lien social avec les habitants inscrits sur Mennecy, ni avec les personnes démunies logées par le 115 à Ormoy. « On ne voit plus nos bénéficiaires, c’est le CCAS de Mennecy et l’équipe sur place à l’hôtel social se chargent de la distribution », assure Sylvia Le Touzé.

“On compte sur vous”

Cette année, le concert des Enfoirés s’est fait sans public à la Halle Tony-Garnier à Lyon. « Les centres comptent sur l’achat du CD pour obtenir (…)

