Des boîtes de Noël solidaires par centaine en Essonne

Cette année, des centaines de « lutins » de Noël se sont mobilisés pour les fêtes de fin d’année des personnes les plus démunies. Plus de 500 boîtes personnalisées par des habitants seront distribuées par des associations de maraudes dans le département.

Une jolie façon de donner du baume au cœur. Dans une boîte à chaussures décorée avec du papier cadeau, les participants mettent un vêtement chaud, un produit d’hygiène, un aliment non-périssable, un objet de loisir et un mot doux.

Le réseau social Facebook a vu émerger des dizaines de pages pour l’opération des Boîtes de Noël. Le département de l’Essonne possède aussi ses comptes solidaires depuis fin novembre pour aider les personnes sans domicile fixe ou logées et en situation précaire.

Le groupe public Boîtes de Noël 91 a été créé par Sandra Mesnage, habitante de Vaugrigneuse. « Quand j’ai vu que beaucoup de personnes de mon entourage et de mon village voulaient participer, je me suis dit que cela pourrait intéresser ailleurs », confie-t-elle. En ligne depuis un mois, il compte plus de 270 membres. Club de football, établissements scolaires et crèches… Tous ont mis la solidarité en boîte en cette fin d’année.

Une action solidaire entendue dans toute l’Essonne

Les box viennent par dizaine du nord comme du sud. Entre le 26 novembre et le 16 décembre, il a fallu les rassembler pour ensuite les déposer dans les associations de maraudes. Tour à tour, les personnes intéressées demandent sur la page Facebook où déposer leurs boîtes de Noël. « J’ai rapidement été aidée par mon amie Elodie Picote et de nombreux autres « lutins » pour récupérer des dons sur Gif-sur-Yvette, Janvry, Anthony, Corbeil-Essonnes, Dourdan, Itteville, Etréchy et Saclay », énumère Sandra Mesnage.

Maryline Garcia, habitante de La Forêt-le-Roi, en fait partie. « Je connais Sandra par le biais de notre travail, je me suis proposée de récupérer les boîtes autour de Dourdan, explique-t-elle. C’est important de s’entraider et de donner à ceux qui en ont besoin. » Dans les environs de Saintry-sur-Seine, Clémence Ferrand a rassemblé une vingtaine de boîtes. « Je m’étais dirigée vers l’association Entraide et Solidarité à Corbeil-Essonnes et ils m’ont donné les contacts du groupe de Sandra pour leur permettre de n’avoir qu’une interlocutrice liée aux boîtes de Noël. »

Des dons distribués dans des associations du nord de l’Essonne

Un travail de vérification s’impose après la récolte des boîtes. « Il faut vérifier que les produits soient consommables et trier selon le contenu : il y a pour femme, homme, enfant, mixte et famille », assure Sandra Mesnage. Beaucoup ont été faites pour des femmes et des enfants, nous avons indiqué sur le groupe qu’il fallait cibler les hommes, car ils représentent 80% des personnes sans abris. »

Après le 16 décembre, les boîtes ont été distribuées dans différentes associations. L’association Entraide et Solidarité basée à Corbeil-Essonnes a reçu 151 boîtes. La délégation de la Croix-Rouge à Limours va distribuer 133 boîtes dans un foyer d’hébergement de Linas-Montlhéry. Le centre d’accueil de jour de l’association Saint-Vincent-de-Paul reçoit 82 boîtes. Les dernières iront aux Restos du Cœur.

Des idées de boîtes pour la suite

Des boîtes de Noël ont aussi été récoltées par d’autres mouvements citoyens comme la page Facebook Boîte de Noël Essonne. Après la collecte de boîtes pour la période de Noël, les ambassadrices du groupe Facebook souhaiteraient se lancer dans une opération pour cet été. « J’en ai parlé avec l’association de Corbeil-Essonnes et nous pourrons envisager des boîtes avec crème solaire, bouteille d’eau, etc », indique la créatrice du groupe. La solidarité mise en boîte devrait donc se poursuivre l’année prochaine.

