Essonne : découvrez plus de 60 artistes au Salon d’automne d’Itteville

L’espace Georges-Brassens d’Itteville accueille du 9 au 18 novembre le 15e Salon d’automne. Peinture, sculpture, dessin, photographie, art numérique… Il y en a pour tous les goûts.

Pour cette 15e édition, la commune d’Itteville rassemble une soixantaine d’artistes dans la grande salle et le hall d’accueil de l’espace Georges-Brassens. Le soir du 9 novembre, le vernissage a réuni une centaine de personnes autour d’un pot de l’amitié.

« D’année en année, ce salon s’agrandit et cette 15e édition détient le record, vous êtes 66 artistes à avoir répondu à notre invitation et nous comptons plus de 300 œuvres, sourit Muriel Quoy, responsable de l’espace Georges-Brassens. Nous sommes ravis de voir le parcours de certains artistes depuis le début du salon et d’accueillir des nouveaux. »

Un salon ouvert dix jours

L’exposition est accessible au public du mercredi 9 au vendredi 18 novembre de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h. Les votes sont également ouverts pour mettre en lumière l’œuvre coup de cœur du public. Le créateur sera l’invité d’honneur de l’édition 2023.

Cette année, le salon d’automne met en lumière Kalees, un peintre de 37 ans originaire de Vert-le-Petit. Il a débuté avec le graffiti et les portraits, puis s’est lancé dans la peinture acrylique sur toile multi-formats pour proposer des tableaux ultra colorés ou des messages à mains, à découvrir sur place ! L’artiste a déjà exposé à l’espace Georges-Brassens pour l’ouverture de la saison culturelle à Itteville.

L’IMPro de Vayres-sur-Essonne expose aussi

Parmi les exposants, le public est invité à découvrir les créations de sept jeunes suivis par l’Institut Médico-Professionnel (IMPro) Léopold-Bellan de Vayres-sur-Essonne. « C’est toujours un bonheur de les accueillir, de voir leur sourire, leur satisfaction dans leurs yeux quand ils viennent visiter le salon », confie Muriel Quoy.