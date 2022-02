Essonne : Derniers jours pour profiter du salon Art & Matière

Jusqu’au 6 février, l’association Art & Matière présente des expositions d’art mêlant dessin, photographie, peinture, sculpture et gravure dans cinq communes du Sud de l’Essonne. Samedi, une conférence sur la photographie est organisée à Prunay-sur-Essonne et dimanche, pour le dernier jour, une artiste propose une démonstration de gravure.

Pour la 46e édition du Salon Art & Matière, l’association a pu compter sur les cinq mairies partenaires et l’institut médico-professionnel Léopold-Bellan de Vayres-sur-Essonne pour accueillir cinq espaces d’expositions.

La salle polyvalente de Boigneville sera dédiée à la photographie animalière. Celle de Gironville-sur-Essonne sera consacrée au dessin et à la gravure. L’artiste-graveur d’origine espagnole Angeles Testera fait partie des invités d’honneur de cette édition. Depuis le début des années 1990, elle a exposé à de nombreuses reprises dans plusieurs communes de l’Essonne.

Le centre culturel Robert-Dumas de Maisse accueille l’art animalier, la peinture et la sculpture avec pour invités d’honneur le peintre nantais Jean-Paul Privet et le sculpteur Serge Guarnieri. Ce dernier a déjà exposé au salon Art Expo de Ballancourt-sur-Essonne qui a tiré sa révérence cette année.

Des bustes réalisés à quatre mains par des artistes du collectif Ter.R.O.Feu seront présentés pour les proposer à la location ou à la vente au profit de l’association saint-vrainoise Les Roses esperança qui reverse les dons collectés au moment d’Octobre rose au comité départemental de la Ligue contre le cancer.

La salle polyvalente de Prunay-sur-Essonne sera ouverte pour l’exposition de photographies avec la dernière série de la photographe Céline Machy basée à Morigny-Champigny sur la grossesse.

Instants gravure et photographie samedi et dimanche

L’artiste Caroline Delépine propose ce dimanche 6 février une démonstration de gravure à Gironville-sur-Essonne à 15h.

Le parrain de la 46e édition, le photographe Claude Breteau, animera une conférence sur « L’art, le quotidien et la photo-

graphie humaniste » le samedi 5 février à 17h. « La peinture et la photographie : qui de mieux pour en parler que Claude Breteau ? Claude est un des piliers du salon et en particulier celui de Prunay-sur-Essonne, il nous fait l’immense plaisir et l’amitié d’être notre parrain ! », souligne le président Quentin Kheyap.

• www.artetmatiere91.sitesfp.fr