Essonne : des activités sportives et culturelles avec le programme « En attendant les JO » à Etréchy

Avec l’engagement de 40 associations sportives et culturelles, la ville d’Etréchy propose un programme riche en animations à l’approche des Jeux olympiques.

Du 6 avril au 21 juillet, la commune d’Etréchy programme plus de 40 rendez-vous sportifs et culturels en attendant l’ouverture des Jeux olympiques de Paris (JO). La ville d’Etréchy, Labelisée « Terre de Jeux » et « Ville active et sportive » 3 lauriers, se mobilise avec le soutien d’une quarantaine d’associations locales pour proposer un programme riche en animations. Elle a souhaité renouer avec les JO d’il y a cent ans où les épreuves sportives étaient mêlées à la culture.

« Ce programme est une invitation à venir découvrir les associations et à faire du sport, explique Julien Garcia, maire d’Etréchy. On encourage les enfants et les adultes à pratiquer du sport pour prendre soin de leur santé, mentale et physique. » Les animations sont ouvertes à tous, habitants d’Etréchy ou d’ailleurs. Le public est convié à tester gratuitement diverses disciplines : billard, cardio-training, danse, randonnée, yoga…

Ouverts à tous, Strépiniacois ou non

Lors du premier week-end, l’association Easy langues a proposé un quiz en anglais à la Maison des associations, l’Université du Temps libre a animé une conférence sur le lien entre le vin et la peinture à l’espace Jean-Monnet et le Club rencontre a organisé un cours de gymnastique pour adultes au Cosec. Seuls sept adhérents sont venus participer au cours de gym adulte, aucun extérieur. C’était l’occasion de découvrir les exercices de la coach Déborah Poulet, arrivée au Club Rencontre en 2020, et de rencontrer les adhérents, dont certains sont inscrits depuis plus de 40 ans comme Edwige, Yves et Annie. « On se réinscrit d’une année sur l’autre, c’est un groupe dynamique avec une super coach », ajoute Laurence.

A moins de cent jours des JO, la municipalité strépiniacoise peut compter sur l’engagement d’une quarantaine d’associations locales pour ouvrir leurs portes comme lors de la Fête du Sport.

Des sorties gratuites en famille

Les familles avec enfants sont attendues le samedi 20 avril, entre 10h et midi, au stade Koffi-Carenton pour une initiation de football avec l’Association sportive Sud-Essonne (ASSE). Le samedi 27 avril, de 14h à 18h, petits et grands sont conviés par Alpha et André Regnault à des compétitions de jeux de société éducatifs à la Villa Monplaisir. Le samedi 4 mai, rendez-vous à la salle Mimoun pour un cours de danse spécial parents/enfants de 11h à midi avec le Club Rencontre. Le samedi 22 juin, de 8h à 10h30, sur les courts de tennis du stade Koffi-Carenton, les adultes vont découvrir des sports méconnus et les enfants participeront à un cours de Baby gym. Le dimanche 14 juillet, de 15h à 17h, l’association Aux fils de la Juine anime une initiation intergénérationnelle à la broderie et au tricot.

Des sessions sur inscription

La majorité des animations est en entrée libre, excepté pour une dizaine de rendez-vous, dont le bungy-yogi présenté par Ateliers Santé les 27 avril et 25 mai (marche active avec des bâtons dynamiques mêlée à du yoga), l’escrime avec les Amis du jumelage le 25 mai ou encore le vo vietnam les 2 et 15 juin (art martial vietnamien).

La municipalité a intégré les temps-forts d’Etréchy dans le programme « En attendant les JO » : la Fête des Cocus du Comité des Fêtes du 17 au 19 mai sur le thème des JO, la Strépiniacoise de Strépi Rando le 16 juin, la Fête du Sport le 29 juin, la Color Run de l’Athlétic Club et Etréchy Plage du 13 juillet au 15 août, sans oublier la finale des coupes de l’Essonne de football au stade Koffi-Carenton le dimanche 9 juin. A vos agendas !

• Programme complet en mairie et sur :

www.ville-etrechy.fr