Essonne : l’Esat Paul-Besson ouvre ses portes pour ses trente ans à Etampes

L’association d’aide à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans le quartier Saint-Martin d’Etampes ouvre ses portes au public le vendredi 2 décembre.

Cette année, en 2022, Paul-Besson fête ses trente ans d’existence ! La structure, ouverte depuis 1992 sur Etampes, accompagne une centaine de personnes, avec une moyenne d’âge de 42 ans, à travers cinq ateliers : blanchisserie et repassage, entretien ménager des locaux, jardins et espaces verts, restauration et traiteur, mailings/montage et assemblage.

L’Esat est un Établissement et service d’aide par le travail qui propose aux personnes en situation de handicap une activité professionnelle et les accompagne pour avoir une vie sociale épanouie avec des activités artistiques, sportives et culturelles.