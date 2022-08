Essonne : La vétérinaire-cheffe du Sdis 91 était au chevet du béluga

1/5 #retoursur #Beluga :En + des opérations de mise en sécurité du 🐋 depuis vendredi dernier, les #sapeurspompiers du #SDIS27 ont été fortement impliqués dans l’opération hors norme d’extraction du cétacé sous l’autorité du @Prefet27 avec l’appui d’ONG comme @SeaShepherdFran … pic.twitter.com/LnfSusU88j — Sapeurs-pompiers de l’Eure / SDIS27 (@sdis27) August 10, 2022

* Parmi les agents mobilisés, la préfecture de l’Eure, les Voies navigables de France (VNF), des sapeurs-pompiers de plusieurs départements, des plongeurs du Sdis76 et de la gendarmerie, la gendarmerie maritime, l’association Sea Sheperd, le groupe de recherche APEX Cetacea, Isabelle Brasseur, responsable Education, Recherche et Conservation au zoo Marineland d’Antibes, des spécialistes à la Cité marine de Planète Sauvage, le CNRS de La Rochelle, un grutier, un conducteur de camion, des soigneurs et des vétérinaires dont Florence Ollivet-Courtois.