Un nouveau centre-ville et bientôt des nouveaux commerces en sud-Essonne

Le centre-bourg de la commune de Morigny-Champigny a radicalement changé de visage.

A l’ombre de l’abbaye de la Sainte-Trinité dont l’histoire remonte au XIe siècle, la modernité s’invite dans le centre de la commune. Il y a quelques semaines, le mardi 8 juillet, le centre-bourg innovant et écologique, fruit de plus de 10 ans de travail par l’équipe municipale, a été inauguré par Bernard Dionnet, maire, en présence du président du Département François Durovray, du président de l’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne Johann Mittelhausser, ainsi que de la sénatrice Laure Darcos.

Bernard Dionnet a fait un rapide rappel sur la genèse et la concrétisation du projet. « A la suite de la décision prise en octobre 2013 de reconstruire l’école Daudet à 300 mètres d’ici, la libération de l’ancien site scolaire de plus de 6 000 m², situé au cœur historique de la commune, nous a permis, en partenariat avec le CAUE de l’Essonne, de lancer un appel à projet. Le candidat Continental Foncier, entreprise essonnienne basée à Montlhéry, a été retenu en juillet 2014, en concertation avec les services de l’Etat et ses services, pour sa proposition architecturale bas-carbone, innovante pour l’époque », a–t-il expliqué.

