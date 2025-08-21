MON COMPTE
Try "researchers"
AbonnésEtampois Sud-Essonne
Teddy Vaury

Un nouveau centre-ville et bientôt des nouveaux commerces en sud-Essonne

600 m2 de commerces vont voir le jour.

Le centre-bourg de la commune de Morigny-Champigny a radicalement changé de visage.

A l’ombre de l’abbaye de la Sainte-Trinité dont l’histoire remonte au XIe siècle, la modernité s’invite dans le centre de la commune. Il y a quelques semaines, le mardi 8 juillet, le centre-bourg innovant et écologique, fruit de plus de 10 ans de travail par l’équipe municipale, a été inauguré par Bernard Dionnet, maire, en présence du président du Département François Durovray, du président de l’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne Johann Mittelhausser, ainsi que de la sénatrice Laure Darcos.
Bernard Dionnet a fait un rapide rappel sur la genèse et la concrétisation du projet. « A la suite de la décision prise en octobre 2013 de reconstruire l’école Daudet à 300 mètres d’ici, la libération de l’ancien site scolaire de plus de 6 000 m², situé au cœur historique de la commune, nous a permis, en partenariat avec le CAUE de l’Essonne, de lancer un appel à projet. Le candidat Continental Foncier, entreprise essonnienne basée à Montlhéry, a été retenu en juillet 2014, en concertation avec les services de l’Etat et ses services, pour sa proposition architecturale bas-carbone, innovante pour l’époque », a–t-il expliqué.

La suite est réservée aux Abonnés

Abonnez-vous et obtenez un accès illimité aux articles publiés sur le site du Républicain de l’Essonne à partir d’1,50 euros !
Choisissez l’une de nos formules sans engagement : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

J’en Profite Maintenant

Si vous avez déjà un abonnement, connectez-vous à votre compte.

Teddy Vaury
Teddy Vaury
Teddy Vaury est rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Il travaille au sein de l'hebdomadaire départemental depuis 2006.
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Pour terminer votre inscription, veuillez cliquer sur le bouton reçu par mail. Pensez à vérifier vos indésirables.

Newsletter

Tous les jeudis, reçevez nos articles directement dans votre boîte mail.

A lire également :

Contenu réservé à nos abonnés