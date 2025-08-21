MON COMPTE
Rugby club Massy-Essonne : place au jeu

Le staff massicois a largement remanié son paquet d'avants à l'intersaison avec notamment l'arrivée de deux talonneurs, dont le Sud-Africain Cullen Collopy, l'une des douze recrues avec le demi d'ouverture Anselme Cellier (à droite). Photo ©Jean-Marc Fondeur

[DOSSIER] Après un été marqué par de vives tensions en coulisses sur fond de projet d’union avec le club de Suresnes, le Rugby club Massy-Essonne reprend la compétition ce vendredi 22 août (19h au stade Jules-Ladoumègue) avec la réception de Narbonne, considéré comme l’un des favoris à la montée en ProD2. Un bon test pour jauger le potentiel de l’équipe.

A lire dans ce dossier :

Massy à un tournant

Dans un championnat de Nationale toujours plus relevé, le RC Massy-Essonne reste ambitieux alors que son avenir pourrait basculer en fin de saison si le projet d’union avec Suresnes venait à voir le jour.

L’été a été chaud à Massy. Pas seulement sur la pelouse synthétique du stade Maurice-Lamarre où l’équipe professionnelle du RCME a effectué sa préparation. En coulisses aussi. De vives tensions ont éclaté au début du mois de juillet entre le président de la SASP, Philippe Lécuyer, et plusieurs membres de son conseil d’administration. En cause, un projet de fusion entre les sections professionnelles de Massy et du RC Suresnes pour la saison 2026-2027. En alliant la culture de la formation de l’un et les moyens économiques de l’autre, l’objectif serait de monter en ProD2 et de s’y maintenir.

Aymeric Fourel
Rédacteur en chef adjoint des Sports au Républicain de l'Essonne.
