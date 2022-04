Essonne : le rugby club de Dourdan accueille deux jeunes ukrainiens

L’association de rugby dourdannaise accueille depuis début mars les frères Leonid et Vitali.

Leonid, 12 ans et Vitali, 13 ans, sont frères. Ils sont venus se réfugier chez de la famille à Corbreuse, dans un village à proximité de Dourdan avec leur mère. Comme de nombreux civils ukrainiens, ils ont rencontré des personnes au grand cœur loin de la guerre dans leur pays. Originaires de Khmelnytskyï, à 360 kilomètres à l’ouest de Kiev, la capitale, ils sont arrivés début mars en Essonne. Ils sont dorénavant scolarisés au collège Condorcet de Dourdan.

Leonid et Vitali étant inscrits dans un club de rugby en Ukraine, la mairie de Corbreuse a fait appel au rugby club de Dourdan (RCD) pour leur fournir une licence exceptionnelle et leur permettre de continuer à jouer. « C’était une évidence d’accepter et les jeunes de l’équipe les ont accueillis les bras ouverts ! », confie David Fink, entraîneur des minimes. « On parle avec eux avec le langage des signes, on leur apprend les mots du rugby en français et ils nous apprennent, c’est important qu’ils s’amusent et qu’ils se sentent bien avec nous », ajoute Clémentin, 13 ans.