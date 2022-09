Essonne : Mondeville organise son marché d’automne ce samedi 1er octobre

Rendez-vous le samedi 1er octobre 2022 à 16 heures pour le marché’phémère de Mondeville.

Pour cette nouvelle édition aux couleurs de l’automne, la municipalité reçoit deux fois plus d’exposants que les précédents marchés. Tout le monde est le bienvenu, que l’on soit de Mondeville, des Deux Vallées ou d’ailleurs. L’événement laisse place à la convivialité sur la place de l’église avec des stands de producteurs locaux, de la musique et des food-trucks.

De quoi vous donner faim et l’envie de se retrouver à table

Qui dit automne dit plat chaud réconfortant ! Côté restauration, seront présents sur place les Pizzas Laurent, Lulu Burger et Aux plaisirs traditionnels. Les visiteurs pourront déguster sur place des pizzas, des burgers, un cochon de lait broché avec des frites, des saucisses-frites et aussi des plateaux de raclette et tartiflette chaude à emporter ou à déguster sur place au stand du fromager. Pour les envies de sucré à l’heure du goûter ou bien plus tard, Au paradis des Cousins proposeront des crêpes et des gaufres.