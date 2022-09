Essonne : passer de l’immobilier à la gérance d’une épicerie zéro déchet à Breuillet

Chacun dans un métier totalement opposé, un couple a fait le choix d’une reconversion professionnelle après les confinements et a ouvert ensemble un magasin de vrac dans la grande rue de Breuillet.

Quand le covid-19 remet en question notre façon de travailler. Marion et Manuel Lemonnier ont fait le choix de changer de vie professionnelle après les périodes de confinement. Ancienne négociatrice en immobilier et ancien employé dans la fabrication de marquage routier, ils gèrent depuis un an l’épicerie éco-responsable Au cellier au numéro 13 de la Grande-rue de Breuillet.

« L’épicerie nous fait du bien, on a des clients qui prennent le temps de discuter, nous encouragent et nous offrent des cadeaux, ils sont comme des amis, confie Manuel Lemonnier. Ils nous apportent beaucoup de bonheur. »

Ensemble depuis vingt ans, mariés depuis quinze ans, deux enfants, c’est la première fois que les époux travaillent ensemble et cela se passe très bien. Marion Lemonnier s’occupe de la partie administrative et son mari accueille les clients en boutique. Marion Lemonnier a occupé le local bien avant la création du magasin, elle gérait l’ancienne agence immobilière depuis 2018.

« Nous avons été confinés, les métiers dans l’immobilier ont été classés comme non-essentiels, on pouvait juste faire des estimations. Créer du lien avec un client à distance, faire des visites avec une seule personne, c’était compliqué surtout quand les personnes achetaient à deux, se souvient-elle. Petit à petit, mes salariés sont partis, mon mari a été licencié en mars 2020, c’était le moment de créer un nouveau projet en commun. » Un an s’est écoulé et leur fils leur a confié que c’était « la meilleure idée qu’ils n’ont jamais eue ! »

Le zéro déchet adopté par la famille

Depuis une quinzaine d’années, Manuel Lemonnier est sensibilisé aux pratiques de la consommation zéro déchet. Plus de poubelle dans la salle de bain, repas et produits d’entretien fait-maison, plus d’essuie-tout jetable, ni d’éponge ! « Quand on arrive à faire adopter le vrac à un nouveau client, c’est victoire, car même si ce n’est que pour un produit, nous avons réussi à planter la graine du zéro déchet, sourit la co-gérante. Nos produits, soit on les a testés à la maison, soit on a entendu que du bien et les clients reviennent, donc on sait que ça plaît ! »

En un mois, le couple a construit ce projet, transformé le local, monté les étagères de vrac avec leurs fonds propres. Au cellier propose en vrac des pâtes, de la farine, de la moutarde, du dentifrice ou encore du déodorant en vrac.

Chaque client apporte son propre contenant et se sert la quantité qu’il souhaite. Le couple a fait le choix de se fournir auprès de producteurs locaux et français, de privilégier le bio et de bannir les contenants en plastique non recyclable ainsi que les fruits et légumes cultivés sous serre chauffée.

Les clients peuvent trouver les cosmétiques solides de Pachamamaï installé aux Molières, les savons de la Savonnerie du Gâtinais à La Ferté-Alais ou encore des pastilles de lave-vaisselle, lessive et WC produits en Bretagne.

• Adresse : 13, grande-rue à Breuillet.

Tél. : 01.69.95.77.02

Site : www.aucellier.com

Présent sur Facebook et Instagram