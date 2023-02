Essonne : rendez-vous à Cheptainville le 22 février pour le jeu des 1.000€ de France Inter

Le mercredi 22 février 2023, la commune de Cheptainville accueille le jeu des 1.000 euros de France Inter.

« Question bleue », « banco », « super banco », ces mots vous sont peut-être familiers si vous faites partie des auditeurs de la radio France Inter. Du lundi au vendredi, à 12h45, Nicolas Stoufflet présente l’émission du Jeu des 1.000 euros !

Le mercredi 22 février, les amateurs de jeu de culture générale sont invités à se rendre à la salle polyvalente de Cheptainville pour participer au plus ancien jeu diffusé à la radio en

France. Il a été créé en 1958 par Henri Kubnick sous le nom de « 100.000 francs par jour », puis « Jeu des 1.000 francs » et maintenant « Jeu des 1.000 euros ». L’émission se déplace tout au long de l’année dans les communes de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer.