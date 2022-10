Essonne : une maison de la presse dans le Carré Villeroy de Mennecy

La Maison de la presse a ouvert ses portes le samedi 22 octobre à deux pas du lycée Marie-Laurencin à Mennecy.

Face à la boutique « La Ferme aux fleurs » à Mennecy, le programme immobilier du Carré Villeroy en cours de construction vient d’accueillir au rez-de-chaussée, la Maison de la presse.

Il s’agit d’un projet qui a mûri un an et demi dans l’esprit de Bruno Carrani, conseiller municipal spécial délégué à la Vie associative sur Mennecy. « C’est un plaisir d’offrir ce nouveau service aux Menneçois. J’ai souhaité avoir un rayon fournitures scolaires et une grande librairie avec 2 500 références pour répondre au mieux aux besoins des Menneçois, notamment des jeunes scolarisés au collège de Villeroy et au lycée Marie-Laurencin », explique le gérant.

Un espace multi-services source d’idées cadeaux de dernière minute