Football [Coupe de France] : L’Essonne en force au 7e tour

La Coupe de France sourit aux clubs essonniens en ce mois d’octobre. Ils étaient onze au 5e tour la semaine dernière, six ce week-end pour le 6e tour et ils seront encore quatre au prochain, les 29 et 30 octobre.

Seuls Sainte-Geneviève FC (N2) et l’US Grigny (R2) ont été éliminés. Les Génovéfains se sont inclinés samedi soir sur la pelouse de Poissy (N2, 0-1). « Je m’attendais à un peu plus d’engagement et de culot de notre part. C’était la Coupe de France mais on n’a pas joué le tout pour le tout », regrette l’entraîneur Emmanuel Dorado. Dans le même temps, les Grignois ont chuté contre Aubervilliers (N3, 1-2) sans démériter.

Les quatre rescapés sont donc le FC Fleury 91 (N2), le CO Les Ulis (N3), l’ESA Linas/Montlhéry (N3) et le surprenant FC Marcoussis/Nozay/La Ville-du-Bois (D1).

Vainqueurs 3-1 d’Ivry, co-leader invaincu de N3, samedi soir, les Floriacumois ont plié la rencontre en première période grâce à un double de Clément Badin et un but d’Anthony Petrilli. « Le fait d’avoir marqué rapidement (2e) nous a facilité les choses, reconnaît l’entraîneur Habib Boumezoued. Ça leur a sûrement coupé les jambes. » Les Ulissiens ont également connu une qualification aisée samedi contre Claye-Souilly (R1, 3-0), même s’ils ont dû attendre la deuxième période pour se mettre à l’abri.

En revanche, le « Lino/Montlhériens » ont eu recours aux tirs au but (5-4) pour venir à bout de Sarcelles (R2) dimanche après-midi. Les Val d’Oisiens ouvrent la marque (37e) mais l’indispensable Pascal Léno égalise juste avant la pause (43e). Les deux équipes ne parviendront pas à faire la différence en deuxième période. « On a eu chaud », souffle Michaël Bertansetti, le président de l’ESALM, qui attend désormais de connaître son futur adversaire au 7e tour.

L’impatience guette aussi les joueurs du FC Marcoussis/Nozay/La Ville-du-Bois qui ont accroché une nouvelle équipe de niveau régional à leur tableau de chasse. Après Montfermeil (R3, 5-4) et Issy-les-Moulineaux (R3, 4-2), les joueurs de Florent Vovard ont éliminé Suresnes (R2) aux tirs au but (4-3) dimanche après-midi après avoir arraché l’égalisation dans le temps additionnel (3-3). Tous espèrent affronter un club de Ligue 2. réponse mercredi en milieu de journée à l’issue du tirage au sort prévu au Centre national de football de Clairefontaine (Yvelines).

A.F.