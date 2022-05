Football [N2] : Fleury prolonge le rêve jusqu’à la dernière journée

Vainqueur samedi soir à Saint-Quentin grâce à un doublé d’Anthony Petrilli (2-0), le FC Fleury 91 garde toutes ses chances de monter en National avant la dernière journée samedi prochain.

Qui de Paris 13 Athlético ou du FC Fleury 91 rejoindra le National la saison prochaine ? Pour connaître l’heureux élu, il faudra attendre le samedi 28 mai sur les coups de 19h45.

Dans leur duel à distance, Parisiens et Floriacumois ont fait ce qu’il fallait avant cette 30e et dernière journée de championnat en l’emportant respectivement contre la réserve de Metz (1-0) et à Saint-Quentin (2-0) samedi soir. Les Floriacumois ont encore pu compter sur leur serial buteur, Anthony Petrilli, auteur de ses vingtième et vingt-et-unième réalisations de la saison (25e et 51e).

Tout se jouera donc dans une semaine. Fleury, qui recevra la réserve de Lens — déjà reléguée en N3 — au stade Robert-Bobin de Bondoufle (18h), devra l’emporter et espérer un faux-pas du leader Paris 13 sur la pelouse de Schiltigheim, qui jouera sa survie en N2.

A noter que Sainte-Geneviève, assuré du maintien depuis la semaine dernière, a concédé le nul à domicile contre Belfort (3-3) samedi soir. Les Génovéfains ont mené 2-0 après dix minutes de jeu grâce à des buts de Mahamadou Sacko et Mouya Ipiélé avant de se faire rejoindre au score en début de deuxième période. El Hadji Dieme a redonné l’avantage aux Rouges mais les Francs-Comtois ont égalisé à l’entame du dernier quart d’heure avant que le latéral droit Kévin Miriezolo ne soit expulsé.