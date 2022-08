Football [N3] : Les Ulis battu d’entrée

Réduits à dix pendant une heure, les Ulissiens se sont inclinés à domicile contre Les Mureaux (1-4) samedi après-midi lors de la 1re journée de National 3.

On ne change pas les mauvaises habitudes au CO Les Ulis qui s’est incliné d’entrée à domicile contre Les Mureaux (1-4) samedi après-mdi.

Et pourtant, les joueurs de Mahamadou Niakaté avaient idéalement débuté la rencontre en ouvrant la marque après dix-huit secondes de jeu, Yacine Bousnina reprenant victorieusement un centre d’Alexandre Séné (1-0, 1re). Si les deux néo-attaquants ulissiens se sont mis en évidence pour leur grande première, on ne peut pas en dire autant du gardien Yannick Tchintcho qui concéda un penalty pour une faute sur Rachmoune après un dégagement contré par Fofana. Ce dernier ne manquait pas l’occasion d’égaliser (1-1, 15e).

Dépassés dans le jeu, les Ulissiens reculaient et Les Mureaux prenaient logiquement l’avantage à la demi-heure de jeu après une action collective magnifique conclue par Karamoh (1-2, 30e). « Une leçon de football », lançait un supporter ulissien dans la tribune. Dans la foulée, Kévin Coulibaly était expulsé après un deuxième avertissement (31e).

Menés au score, à dix contre onze, les Ulissiens, trop brouillons, vont s’épuiser. Une aubaine pour Les Mureaux qui creuse l’écart après un contre rondement mené. Malgré le sauvetage de Ladjie Soukuna, Rachmoune retente sa chance et trouve la tête de Fofana qui s’offre le doublé (1-3, 64e).

Les Yvelinois enfoncent le clou dix minutes plus tard par Verset après un nouveau festival de Fofana (1-4, 74e). Ce dernier était remplacé dans la foulée sous les applaudissements mérités.

Aymeric Fourel