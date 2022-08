Rugby [ProD2] : Retour manqué pour Massy

Largement battus (26-40) par une équipe de Rouen efficace vendredi soir à domicile, les Massicois ont manqué leur retour en ProD2.

Comme un symbole. C’est sur un énième en-avant massicois que M. Boulay siffla la fin de la rencontre entre Massy et Rouen vendredi soir. Pour leur retour en ProD2, les Massicois ont montré beaucoup trop de fébrilité pour espérer rivaliser avec des Normands qui ont joué juste, profitant des erreurs adverses pour se mettre à l’abri rapidement. Certes, beaucoup de joueurs du RCME faisaient leurs grands débuts dans ce championnat mais il y avait trop d’écart avec Rouen notamment dans l’intensité physique pour qu’ils puissent l’emporter.

Les Essonniens ont complètement manqué leur entame de match encaissant deux essais dans le premier quart d’heure (0-17, 15e). Le premier intervient au bout de cinq minutes. A la suite d’un mouvement collectif initié par Lydon en relais avec Masilevu et Campeggia, le 2e ligne sud-africain Astle ouvre la marque (0-7, 5e). Lydon se charge de transformer. Rebelote dix minutes plus tard après un essai en coin de Surano à la réception d’un long coup de pied à suivre pour lui-même. Trop courts, Benjamin Prier et Romain Clouté n’ont pu que constater les dégâts (0-17, 15e). Assommés, les Massicois laissent des boulevards, ce dont profite Astle pour s’échapper mais ce dernier n’a pas les jambes d’un trois quart et se fait reprendre. Dans la foulée, Martin Carré empêche l’action d’aller plus loin et écope du premier carton jaune de la partie (26e). Réduits à 14, les Essonniens multiplient les fautes et concèdent deux nouvelles pénalités (0-23, 30e). Ils sont même tout près d’encaisser un troisième essai mais Costa négocie mal un deux contre un.

Après cette première demi-heure cauchemardesque, les Massicois, jusque-là très discrets sur leurs phases offensives, sortent enfin la tête de l’eau, profitant de leur supériorité numérique après le carton jaune de Campeggia (35e). Les Bleus et Noirs font le siège des cinq mètres normands mais il leur faut trois pénal-touches successives pour enfin marquer. Sur la première, l’essai n’est pas accordé car le ballon n’a pas touché le sol (36e). Sur la deuxième, l’essai est refusé à Jean-Maurice Decubber après arbitrage vidéo (37e). Sur la troisième, Alexandre Loubière marque en coin (7-23, 38e).

Massy revient à douze points

Au retour des vestiaires, Rouen poursuit son cavalier seul au tableau d’affichage sous la houlette de son arrière buteur irlandais, auteur d’un sans-faute au pied (20 points au total pour 4 transformations et 4 pénalités), et de Willy Ndiaye qui franchit la défense massicoise avec une facilité déconcertante (7-33, 57e). Mais la machine rouennaise va se gripper. Réduits à treize après deux nouveaux cartons jaunes (68e), les visiteurs concèdent deux essais en moins de deux minutes : le premier sur un essai de pénalité (69e), le second sur la remise en jeu après une interception de Pichon (70e). Les spectateurs du stade Jules-Ladoumègue se remettent à y croire mais leurs espoirs sont de courte durée après l’essai casquette de Surano (21-40, 72e). Massy a beau s’offrir un quatrième et dernier essai par Victorien Jacomme (26-40), l’addition est sévère pour la première de la saison. « On les (ndlr : les Rouennais) a regardés jouer pendant vingt minutes. A partir de là, il était difficile d’espérer quoi que ce soit », commente le demi de mêlée Benjamin Prier. Mais pour Victorien Jacomme, « le score final est cher payé par rapport à la deuxième mi-temps » réalisée par son équipe. « On a davantage joué notre rugby mais il faudra se montrer plus constant si on veut exister dans ce championnat. »

Aymeric Fourel

MASSY – ROUEN : 26-40 (7-23). Arbitre : M. Boulay (Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur). Spectateurs : 2 000 environ.

• Evolution du score : 0-7, 0-10, 0-17, 0-20, 0-23, 7-23 (mt), 7-26, 7-33, 14-33, 21-33, 21-40, 26-40.

• Les points. Pour Massy : 4E Loubière (37e), de pénalité (69e), Pichon (70e), Jacomme (80e) ; 3T Clouté (37e), de pénalité (69e), Ortolan (70e). Pour Rouen : 4E Astle (5e), Surano (15e, 72e), W. Ndiaye (57e) ; 4T et 4P (9e, 28e, 30e, 53e) : Lydon.

• Cartons jaunes : Carré (26e) à Massy ; Campeggia (35e), Fournier (37e), Lesueur (66e), Luatua (68e) à Rouen.

• L’équipe de Massy : Clouté (Kotze, 52e) – Sitauti (Dit Robaglia, 62e), Jacomme, Guillomot, Carré – (o) Ortolan, (m) Prier (Pichon, 52e) – Loubière, Lam (Lanen, 54e), Decubber – Fuser (Chauveau, 54e), Chauveau (cap.) (Nonkontwana, mt) – Ferrer (Vickos, 58e), Chabeaudie (Rodriguez, 58e), Poipy (Correa, 14e). Entr. : Dimartino, Maréchal et Denoyelle.

• L’équipe de Rouen : Lydon – Surano, Peleseuma (Luatua, 62e), Gontineac, Masilevu – (o) Pourteau (Olender, 64e), (m) Campeggia (Lezat, 64e) – Burger (Bonnot, 66e-?), Ruaud (Camara, 43e-47e), Costa (W. Ndiaye, 48e) – Salmon, Astle (Leleu, 45e) – H. Ndiaye (Thomas, 54e), Bonnot (cap.) (Lesueur, 62e, Fournier (Camara, 47e). Entr. : Godignon et Dulin.