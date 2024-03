Handball (ProLigue) : Festival offensif pour Massy contre Sarrebourg

Pour son retour à la compétition après la trêve internationale, le Massy Essonne Handball n’a fait qu’une bouchée du Sarrebourg Moselle Sud Handball, ce vendredi soir (38-34) au centre omnisports Pierre-de-Courbertin à l’occasion de la 22e journée de ProLigue.

LE MATCH

Le Massy Essonne Handball va mieux. Pour la deuxième fois de la saison, le MEHB a réussi à enchaîner une deuxième victoire de suite. Ce n’était plus arrivé depuis le 13 octobre dernier. À l’époque, les Massicois avaient gagné contre Frontignan (36-32) avant de s’imposer à… Sarrebourg, son adversaire du soir. Un match aller pénible pour Massy, vainqueur d’un petit but (32-31). En revanche, le match retour, disputé hier soir, a été à sens unique en faveur des Massicois, appliqués dans tous les compartiments du jeu. Et ce, dès les premières minutes de la partie. Après une bonne première séquence défensive, Massy est la première équipe à se mettre en évidence avec un but de Thibault Chevalier (1-0, 1re). Un avantage qui prend de l’ampleur au fur et à mesure des minutes grâce notamment à un Elyas Bouadjadja efficace à neuf mètres (8-5, 10e). Si l’attaque essonnienne régale, la défense massicoise est tout aussi délicieuse. Elles permettent d’obtenir de nombreuses contre-attaques et creuser l’écart en faveur des locaux (14-10, 23e). À la pause, Massy compte cinq unités d’avance grâce un but d’Antoine Gros juste avant la sirène (19-14).

Au retour des vestiaires, Sarrebourg est aux abonnés absents. L’ailier gauche Clément Coache profite de la maladresse des visiteurs pour enfoncer le clou et donner sept buts d’avance à son équipe, soit le plus gros écart du match (24-17, 35e). Dans une rencontre ultra-offensive, Massy continue de faire la course en tête pour le plus grand bonheur des supporters massicois (28-23, 41e puis 34-26, 47e). Malgré un léger rapproché de Sarrebourg à l’entame des dix dernières minutes (34-30, 53e), Massy garde les nerfs solides avec notamment des arrêts décisifs du gardien israélien Tal Peled en fin de partie. Avec trente-huit unités offensives, Massy signe contre Sarrebourg sa victoire la plus prolifique de la saison en termes de buts inscrits (38-34). Bien aidés en cela par les douze réalisations de Thibault Chevalier, véritable fer de lance de l’attaque essonnienne.

Jérémy Andrieux

LES RÉACTIONS

Ibrahima Diallo (entraîneur de Massy) : « Avec 38 buts, l’aspect offensif a été prolifique. On arrive à leur mettre un gros éclat en début de deuxième période, mais ce qui me dérange, c’est que Sarrebourg vient mourir à quatre buts. Leur jeu à sept nous a posé beaucoup de problèmes, même si on y était préparé. Mais on ne va pas bouder notre plaisir d’avoir pris les deux points de la victoire. Ça fait du bien, car on nous en a enlevé trois. Il en manque encore un à aller chercher. Pourquoi pas le prendre à Sélestat ? »

Antoine Conta (ailier droit de Massy) : « On a bien joué. On a toujours eu la volonté d’aller de l’avant. D’habitude, on perd beaucoup de ballons, mais ce soir, ça n’a pas été le cas. C’est un gros point positif. On a bien défendu pour récupérer des ballons de contre-attaques. On a aussi fait de belles séquences sur jeu placé. On le voit de plus en plus, c’est encourageant pour la suite. »

LA FICHE TECHNIQUE

MASSY – SARREBOURG : 38-34 (19-14). Arbitres : M. Rolland et MME Paradis.

Massy. Gardiens : Hakkar (5 arrêts / 27 tirs), Peled (6 arrêts / 17 tirs dont 1/3 sur pen.). Joueurs de champ : Coache (6 buts / 7 tirs), Halimi (cap., 1/2), Lekiby Elila, Gros (1/1), Chevalier (12/13 dont 5/6 sur pen.), Suretet (3/6), Bouadjadja (6/8), Conta (3/5), Sol (4/4), Jullian (2/2), Sache, Lemare, Vassilev. Entr. : Lefebvre et Diallo.

Sarrebourg. Gardiens : Hulot (0/5), Kriszt (8 arrêts / 41 tirs dont 1/5 sur pen.). Joueurs de champ : Esparon (5/6 dont 2/2 sur pen.), Randriantseheno (10/14 dont 0/2 sur pen.), Capelle (1/3), Despreaux (9/13), Bardou (1/3), Cadel (4/7), Beauregard, Kastel, Yamdjeu (4/5), Werdel (0/1), Douchet (cap., 0/1). Entr. : Calbry.