Handball [ProLigue] : Massy rate la marche

Largement battus hier soir par Dijon pour leur troisième revers de la saison à domicile, les Massicois chutent à la 7e place du classement général de ProLigue.

Comme voilà 15 jours à l’occasion de la réception de Pontault-Combault, le MEHB accueillait une grosse écurie, en l’occurrence Dijon, hier soir au COS Pierre-de-Coubertin, en connaissant les résultats de l’ensemble des autres matches de la 11e journée de ProLigue. Une journée marquée par les contre-performances de Sélestat (battu à Nice [32-29]), de Tremblay (battu à Cherbourg [31-30]) et de Pontault-Combault (contraint au partage des points par Besançon [29-29]), lesquelles offraient donc la possibilité aux Massicois de remonter à la 4e place du classement général en cas de victoire. Si les partenaires de Junior Réault s’étaient pris les pieds dans le tapis contre le voisin Pontellois à cause d’une fin de rencontre non-maîtrisée (23-24), les Essonniens ont cette fois cédé un peu plus tôt, au grand dam de Thomas Lefebvre. « Notre prestation a été indigne », assène le coach massicois. Même constat du côté de son assistant Thomas Merlin. « Il va falloir vite comprendre qu’on n’a pas le droit de produire aussi peu, de ne pas mouiller le maillot. »

Comme on pouvait s’y attendre, le début de rencontre est âpre (11-11, 20e), le dauphin d’Ivry au classement général n’ayant pas l’intention de laisser filer les Val-de-Marnais en tête. Les Bourguignons atteignent tout de même la pause avec deux buts d’avance après que Naudin, plein axe, a trompé Hakkar (15-13, 30e). Dès le début du second acte, Aguilar remet les deux formations à égalité (17-17, 36e). Prêt pour un nouveau mano à mano, le public donne de la voix. Un soutien qui ne suffit malheureusement pas. Mieux armés malgré les absences de Bois et Colman, les Dijonnais reprennent tranquillement les devants (18-21, 42e) et se permettent même le luxe de manquer la cible face à une cage essonnienne vide (42e). Sans conséquence donc pour les hommes d’Ulrich Chaduteaud, surs de leur force et qui s’imposent sans trembler par 28 à 23 après une dernière perte de balle de Suretet convertie de l’autre côté du terrain par Lucien Auffret.