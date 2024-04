Handball (ProLigue) : Massy s’incline dans les grandes largeurs

Menés de bout en bout, les Lions sont retombés dans leurs travers et n’ont jamais été en mesure d’inquiéter Nancy vendredi soir au COS (28-36). C’est déjà la neuvième défaite du MEHB à domicile cette saison.

Le match

Depuis plusieurs semaines, les Massicois alternent le bon et le moins bon, voire le mauvais, si l’on se réfère au match de ce vendredi soir au COS Pierre-de-Coubertin. Dominés d’entrée de jeu par une équipe de Nancy moribonde – une victoire et huit défaites lors des neuf dernières journées –, les Lions commencent par se prendre les pieds dans le tapis face à l’attaque à sept joueurs de champ proposée par le coach nancéien.

Les visiteurs trouvent le bon tempo en attaque et leur défense se montre diablement efficace pour lire les intentions essonniennes à l’autre bout du terrain et intercepter les transmissions de Thibault Chevalier et consorts. De quoi faire immédiatement gonfler la note au tableau d’affichage (0-5, 5e). Pour ne rien arranger les affaires du MEHB, Kalim Zahaf sort deux jets de 7 mètres en première période (quatre sur l’ensemble du match !), tandis que Conte-Prat et Joblon inscrivent deux buts coup sur coup alors que les Lorrains évoluent en infériorité numérique (9-14, 24e).

Dans ces conditions, le score de 17 à 13 en faveur de Nancy à la mi-temps semble un moindre mal pour les hommes du duo Diallo-Lefebvre. Gabriel Sculo et ses partenaires reviennent des vestiaires avec de toutes nouvelles intentions et impriment un rythme effréné à la partie. Nancy plie mais ne rompt pas et conserve deux buts d’avance (20-22, 38z). Pari perdu pour Massy qui termine la rencontre sans une goutte s’essence dans le moteur. Nancy s’amuse, fait participer le banc et l’arrière-banc et termine en roue libre sur un dernier but du jeune Sacha Koltès (28-36, 60e). Attendus dès mardi à Besançon, les Lions vont devoir montrer un tout autre visage pour espérer un résultat positif.

Michaël Cesaratto

Les réactions

Thibault Chevalier (arrière gauche de Massy) : « Nancy a bien joué le coup en nous proposant une attaque à sept d’entrée. C’est vraiment une tactique que nous avons du mal à contrer. Il va falloir que l’on travaille sérieusement dessus car nos prochains adversaires ne vont pas se gêner pour nous la proposer. Si l’on ajoute notre vingtaine de pertes de balle, le match devient impossible à gagner. Une remise en question individuelle est nécessaire parce que là c’était vraiment inadmissible. »

Yérime Sylla (entraîneur de Nancy) : « Nous avons maîtrisé notre sujet. Ce dont je suis le plus satisfait, c’est notre solidité défensive et le fait que nous n’ayons pas plongé mentalement quand Massy nous a mis la pression en début de seconde période. Cette victoire est très importante pour la suite car nous avons encore une infime chance de nous qualifier pour les play-offs. »

La fiche technique

MASSY – NANCY : 28-36 (13-17). Arbitres : MM. Blanchet et Fitoussi. 870 spectateurs.

Massy. Gardiens : Hakkar (23 min, 2 arrêts sur 15 tirs dont 0/1 penaltys), Peled (37 min, 6/27 arrêts dt 1/1 pen.). Joueurs de champ : Coache (2 buts sur 3 tirs), Conta (8/9 dt 6/7 pen.), Bouadjadja (0/1), Chevalier (4/7 dt 0/2 pen.), Sol (1/1), Halimi (cap., 5/6) ; puis Jullian (1/3 dt 1/2 pen.), Gros (3/5), Suretet (1/4), Lekiby, Sculo (1/2), Vassilev (2/4), Sache (0/1). Entr. : Lefebvre et Diallo.

Nancy. Gardiens : Zahaf (43 min, 1/1 but, 9/29 arrêts dt 4/9 pen.), Almeida (13 min, 1/2 arrêt dt 0/1 pen.), Bouvret (4min, 2/5 arrêts dt 0/1 pen.). Joueurs de champ : Ducreux (cap. ; 3/3), Leyvigne (6/7 dt 1/1 pen.), Valentin (2/4 dt 0/1 pen.), Van Deik (4/5), Conte-Prat (7/10), Joblon (5/5) ; puis Goedert (3/4), Blanc (3/5), Afanou (0/1), Ouzrour, Gonzalez (1/1), Braun, Koltès (1/1). Entr. : Sylla.