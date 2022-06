Hands up !, un spectacle de marionnettes à doigts en tournée dans l’Essonne

La compagnie de l’Atelier de l’orage en résidence à Villabé renouvelle son festival itinérant L’Estivale avec cette année le spectacle de marionnettes à doigts Hands up !

C’est reparti pour une nouvelle édition du festival itinérant L’Estivale !

La tournée dure du 30 juin au 8 juillet 2022 avec huit dates et sept villes partenaires. « Suite au succès rencontré lors de sa première édition, organisée en 2021 à la place des Hivernales, nous avons décidé avec l’ensemble de nos partenaires habituels de pérenniser ce rendez-vous en plein air, festif et familial, pour célébrer ensemble le retour des beaux jours et le début des vacances scolaires », indique Gilles Cuche, co-fondateur de l’Atelier de l’orage et metteur en scène. L’année dernière, le duo de la compagnie Maboul Distorsions avait fait rire petits et grands avec sa pièce comique « La cuisine ».