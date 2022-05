Judo [Championnat de France par équipe] : Le FLAM vise le doublé à Villebon

Le Grand Dôme de Villebon accueille, ce samedi (à partir de 9h), les championnats de France par équipe 1re division. Champion de France en titre, le FLAM tentera de conserver son bien chez les garçons. Vice-championnes de France en novembre dernier à Perpignan, les féminines de Sainte-Geneviève rêvent de décrocher l’or.

Six mois après l’édition 2021 qui avait été décalée en novembre à Perpignan en raison de la crise sanitaire, les championnats de France par équipe 1re division sont de retour à une date plus habituelle. Cette fois, c’est le Grand Dôme de Villebon qui accueillera les 68 équipes en lice cette année.

Chez les garçons, le FLAM 91, champion de France en titre, sera candidat a sa propre succession. « L’objectif, c’est clairement le doublé, lance Kilian Le Blouch, le directeur technique. On est au complet. Tout va dépendre du tirage au sort mais l’an dernier, on s’était « tapé » les gros, le PSG en quarts de finale, Sainte-Geneviève en demies et Nice en finale (3-2). » Troisièmes l’an dernier, les Génovéfains espèrent un nouveau podium mais Celso Martins, le manager, devra se passer de Quentin Joubert (-81 kg), qui vient d’être opéré du genou après une rupture des ligaments croisés du genou, de Maxime Aminot (-90 kg), victime d’une pubalgie jeudi à l’entraînement, et de Cédric Olivar (+90 kg), qui souffre du dos. « Avec Armann (ndlr : Khalatian, -90 kg) qui a repris l’entraînement depuis seulement un mois, ça fait juste mais on va tenter le coup », commente le technicien essonnien qui se montre plus confiant pour les féminines.

Vice-championnes de France, les partenaires de Léa Fontaine (+70 kg) ont les moyens d’aller chercher le titre. Septièmes l’an dernier, leurs homologues du FLAM auront leur mot à dire sous la houlette de Shirine Boukli, championne d’Europe des moins de 48 kg fin avril à Sofia (Bulgarie). « Les filles peuvent accrocher une médaille. Il y a un bon groupe avec des jeunes qui viennent de s’illustrer sur la scène internationale à l’image de la junior Mailys Zirhi (-63 kg) qui vient de décrocher une médaille pour sa première European Cup à Athènes », apprécie Kilian Le Blouch.

Aymeric Fourel