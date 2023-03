Le créateur du couteau Exona propose des stages de coutellerie en Essonne

Le coutelier-créateur Adrien Garcia lance début mars des sessions de stage de coutellerie et d’affûtage.

Adrien Garcia. L’atelier Reflet de lame ouvre ses portes pour apprendre aux personnes intéressées à fabriquer leur propre couteau et à l’entretenir chez soi. Les stages sont organisés sur rendez-vous à Baulne, commune située entre Une passion aiguisée à transmettre aux autres. C’est le nouveau défi que se lance le coutelierGarcia. L’atelier Reflet de lame ouvre ses portes pour apprendre aux personnes intéressées à fabriquer leur propre couteau et à l’entretenir chez soi. Les stages sont organisés sur rendez-vous à Baulne, commune située entre Ballancourt-sur-Essonne et La Ferté-Alais

Adrien Garcia est coutelier-créateur et affûteur professionnel depuis 2018. Il réalise des couteaux sur-mesure. L’année suivante, il a sorti deux lames en édition limitée, l' »Exona », en hommage à la déesse celte qui a inspiré le nom de l’Essonne au fleuve qui parcourt le département et « Senos » pour mettre en lumière le parc naturel régional du Garcia est coutelier-créateur et affûteur professionnel depuis 2018. Il réalise des couteaux sur-mesure. L’année suivante, il a sorti deux lames en édition limitée, l' »Exona », en hommage à la déesse celte qui a inspiré le nom de l’Essonne au fleuve qui parcourt le département et « Senos » pour mettre en lumière le parc naturel régional du Gâtinais français, territoire dans lequel il voyage avec son camion pour affûter les couteaux et les paires de ciseaux auprès des particuliers et des professionnels. En 2022, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne a récompensé son travail pour « sa créativité et sa maîtrise technique ».

Un stage pour créer son propre couteau

Pour l’année 2023, le coutelier démarre dès le mois de mars les cours particuliers de coutellerie. La date des stages est convenue un jour de semaine, entre le lundi et le samedi.

Il existe quatre formules : une pour façonner son couteau et trois pour apprendre l’art de l’aiguisage. La première, fixée à 350 euros, prévoit huit heures en atelier pour confectionner un couteau d’office, idéal pour ceux qui aiment cuisiner avec un bel outil de coupe. Le participant démarre le projet le matin et le soir même, il repart avec sa création. Il apprendra à tailler l’acier et le bois de son choix parmi les essences proposées sur place.

Le stage d’affûtage, divisé en trois modules, permet aux apprentis de découvrir les étapes-clés d’un aiguisage parfait avec des techniques du XVIIIe siècle. Affûter, c’est le fait d’améliorer la coupe d’une lame en enlevant très peu de matière pour obtenir comme un fil très fin. Seul ou à deux, il est possible de s’initier à l’affûtage au fusil, un Instrument à tige cylindrique généralement en acier, en 1h30 (85/140 euros), l’aiguisage sur pierres et cuir en 2h30 (135/210 euros) ou l’atelier complet au fusil, sur pierres et cuir en 4 heures (210/340 euros).

Renseignements

Réservation au 06.33.69.54.10 ou à l’adresse mail [email protected]