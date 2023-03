Le Républicain de l’Essonne se lance dans le podcast

A partir du mois de mars, deux journalistes du Républicain de l’Essonne proposent un podcast où elles donnent la parole aux seniors de l’Essonne. Ils y racontent leur vie d’avant, d’aujourd’hui et celle de demain.

Cela fait maintenant plus de quatre ans que nous écrivons sur ce qui se passe en Essonne pour le journal du Républicain. Lors de nos reportages, il nous arrive très régulièrement de croiser et d’échanger avec des seniors . Plus âgés, ils représentent une mine d’informations précieuse dans notre volonté de mieux connaître le territoire.

Au fil des discussions, on s’est rendu compte que bon nombre d’entre eux, aujourd’hui retraités, ont eu des parcours de vie qui valent la peine d’être partagés. Et plutôt que de coucher ses discussions sur papier, on a eu l’idée d’en faire un podcast, afin que vous puissiez vivre ces moments avec les voix.

Le podcast en ligne prochainement, restez connectés !

Les objectifs sont pluriels : donner la parole aux seniors et changer le regard que peut avoir la société sur le vieillissement. C’est ainsi que naît « Des histoires d’hier pour demain », dont le premier épisode sera publié en mars. Pour connaître la date de sortie, abonnez-vous à nos réseaux sociaux (Le Républicain de l’Essonne sur Facebook et Le Rep91 sur Instagram ). On remercie d’ailleurs les lycéens et les collégiens de Villebon-sur-Yvette, qui nous ont aidés à choisir le titre grâce à leurs votes.

Comment se déroule l’entretien ?

Voici ce que vous devez avoir en tête si vous souhaitez témoigner dans notre émission audio. Lorsque l’on enregistre un épisode du podcast, on se rend au domicile de la personne interviewée. On s’installe avec nos micros, un ordinateur et un appareil photo afin d’immortaliser le moment en image.

Comme dans une discussion, la personne est encouragée à évoquer son enfance, sa vie personnelle, professionnelle, ses occupations actuelles… On fonctionne avec une liste de questions, mais vous pouvez aborder les sujets qui vous tiennent à cœur et en refuser d’autres. Vous avez complètement carte blanche.

Une fois cet enregistrement terminé, on s’occupe du montage. On peut alors couper certains moments et ajouter d’autres éléments, sonores par exemple.

De quoi parle le podcast ?

Dans le premier épisode, qui dure une vingtaine de minutes, les auditeurs feront la connaissance de Claire Lafarge, une dame de 66 ans qui habite la Villa Beausoleil , une résidence pour seniors non médicalisée à Montgeron . Aujourd’hui présidente de l’association qui propose des activités aux habitants de la résidence, elle revient sur sa naissance au Tchad, son enfance entre la Corrèze, la Tunisie puis l’ Essonne . Elle nous a aussi parlé de son admission à l’ENS (Ecole normale supérieure), sa carrière professionnelle, mais aussi et surtout de son fils Maxime, qu’elle a

adopté au Vietnam. En tant que personne de petite taille, Claire

mesure 1m15, son chemin de vie prouve que rien n’est impossible. « Humour et amour », sont les deux mots préférés de

Claire.