Rétro 2019 : Les actualités qui ont marqué le Cœur d’Essonne

L’année 2019 a été riche en événements dans le département de l’Essonne. A l’occasion de cette fin d’année, le Républicain vous propose de revivre un an d’actualité. Zoom aujourd’hui sur celles qui ont marqué l’agglomération Cœur d’Essonne.

*Cliquez sur l’image pour retrouver l’article en version complète*

• JANVIER

Le Pole Santé Breuillet a ouvert ses portes début janvier grâce au travail de deux praticiens. Leur but : « Etre aux normes par rapport à nos anciens locaux, plus de confort, fédérer une équipe de professionnels et attirer des médecins généralistes ».

• FÉVRIER

Mercredi 30 janvier, un nouveau hangar de stockage a été inauguré au centre de distribution des Restaurants du Cœur de Brétigny-sur-Orge. Une preuve matérielle et symbolique du travail d’envergure qu’il reste à mener pour les bénévoles qui s’engagent dans cette association.

• AVRIL

Le camp de roms installé illégalement sur l’aire des gens du voyage de Brétigny-sur-Orge a été évacué à la fin du mois de mars. Une première estimation évaluait à plus de 1 000 tonnes la quantité de déchets entassés sur le site. Un nettoyage estimé à 350 000 €.

• JUIN

La première édition du festival Essonne en Scène a eu lieu les 28 et 29 juin au Domaine de Chamarande. Outre les têtes d’affiche comme Zazie et Shaka Ponk, le public a pu assister au show de talents locaux, comme Erwan, Chris et David, respectivement chanteur-guitariste, batteur et claviériste du groupe Wakan Tanka. Interview.

• AOÛT

La 3e édition de l’Essonne Cup, s’est déroulée les 30, 31 août et 1er septembre à Breuillet et Bruyères-le-Châtel. Un tournoi 100 % féminin organisé deux mois après la coupe du monde. Cette année, c’est le Paris FC qui a occupé la première place.

• SEPTEMBRE

C’est un dispositif unique en France : une micro-crèche de dix places a été inaugurée à la maison d’arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis le 24 septembre. Jusqu’ici, les mères devaient s’arranger entre elles pour garder leurs enfants, « Désormais, elles ont un contrat horaire à la semaine en fonction de leurs obligations. Elles peuvent se dégager du temps pour suivre une formation, travailler ou rencontrer leur avocat ».