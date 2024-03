Rugby (Nationale) : Massy s’offre le leader

Les Massiois ont confirmé leur belle dynamique en dominant le leader Nice (23-13) vendredi soir au stade Jules-Ladoumègue. Un succès qui leur permet de rester en course pour les phases finales.

Le match

De retour des Etats-Unis où ils ont remporté la semaine passée le tournoi de Los Angeles avec l’équipe de France à VII, William Iraguha — qui a donné le coup d’envoi fictif — et Andy Timo ont porté chance à leur ancien club, qui recevait Nice vendredi soir au stade Jules-Ladoumègue.

Largement en tête du championnat avec dix points d’avance au classement sur leur dauphin Albi et douze sur Narbonne (3e), les Niçois avaient semble-t-il choisi de faire tourner pour leur déplacement en terre essonnienne. Neuf joueurs étaient absents par rapport à la dernière sortie contre Chambéry (17-12) le week-end dernier. Les Massicois ont su en profiter. A la suite d’une pénal-touche, les avants remontent une vingtaine de mètres et permettent à Pierre Trassoudaine d’inscrire le premier essai du match (7-0, 13e). Le talonneur massicois doit malheureusement sortir sur blessure (épaule, 33e) comme le pilier Robin Poipy (29e) et le centre niçois Nicolas Courtade (28e).

Solides en mêlée, précis en touche et combattifs dans les rucks, les Massicois dominent les débats face à des Azuréens incapables de franchir le premier rideau. Ces derniers tentent des petits coups de pied par dessus la défense massicoise qui offrent des bons ballons de relance aux Bleus et Noirs. Victorien Jacomme en profite pour faire une percée avant de servir Yanis Dit Robaglia qui échappe le ballon alors qu’il avait un boulevard (38e). Mais Massy regagne les vestiaires avec un petit matelas de dix points d’avance grâce à la botte de l’ouvreur Hugo Verdu (13-3).

Les avants mettent le turbo

Revenus le mors aux dents, les Massicois font le siège des 22 mètres adverses. Ils sont tout près de faire le break mais un ballon perdu puis un en-avant de Dit Robaglia privent Massy de gros points, d’autant que Nice retrouve des couleurs avec les renforts venus du banc notamment en 1re ligne (Strippoli, Vola, Sonzogni). Et c’est tout logiquement que les visiteurs trouvent l’ouverture sur un ballon porté après une pénal-touche à cinq mètres de la ligne massicoise. Un essai qui n’est pas transformé (13-8, 67e). Dans la foulée, Verdu passe une pénalité qui soulage son équipe (16-8, 72e). Et avec le pack qui met au supplice la mêlée niçoise, rien ne peut arriver à Massy en cette fin de match. Le suspens vole en éclats quand les avants essonniens enfoncent leurs homologues azuréens sur un ballon porté de plusieurs mètres qui conduit M. Dauvissat à leur accorder un essai de pénalité (23-8, 78e).

Piqué, Nice réagit et unscrit un deuxième essai dans le temps additionnel qui ne change rien. Massy décroche une sixième victoire au Ladoumègue et reste toujours en course pour une place en phases finales.

Aymeric Fourel

Les réactions

Benoit Denoyelle (entraîneur des avants de Massy) : « Après Carcassonne et Chambéry qui étaient dans le top 6, Bourg-en-Bresse, qui restait sur une bonne dynamique, on bat ce soir Nice, qui était premier. Quand on a des victoires comme ça à la maison, la confiance revient. Du coup, on gère beaucoup mieux les temps faibles. Je suis très fier des avants qui ont réalisé un gros match. Ils nous ont permis de sortir de la tête de l’eau. Ils ont pris conscience de leurs qualités. Je leur répète depuis très longtemps : « Si tout le monde est à son meilleur niveau, on peut embêter beaucoup d’équipes ». Mais on sait d’où on vient, on ne va pas manquer d’humilité, on va continuer à bosser. »

Alexandre Compan (co-entraîneur de Nice) : « On a voulu faire tourner car on enchaînait ce soir un cinquième match d’affilée mais on a manqué de repères collectifs. On a aussi manqué d’engagement face à une équipe de Massy qui a bénéficié d’un week-end off. On a eu la possession mais Massy a été plus efficace. On est frustré car on repart sans aucun point et la première place est loin d’être assurée. Il va falloir faire le boulot pour la conserver. Quant à Massy, je leur souhaite d’accrocher les phases finales. Sur ce que j’ai vu ce soir, ils en ont les moyens. »

La fiche technique

MASSY – NICE : 23-13 (13-3). Arbitre : M. Dauvissat (Ligue Bourgogne/Franche-Comté). Spectateurs : 2 000 environ.

• Evolution du score : 7-0, 7-3, 10-3, 13-3 (mt), 13-8, 16-8, 23-8, 23-13.

• Les points. Pour Massy : 2E Trassoudaine (13e), de pénalité (78e) ; 2T Verdu (13e), de pénalité ; 2P Verdu (35e, 72e). Pour Nice : 2E Trape Salomon (67e, 80e+4) ; 1P Viard (33e).

• Cartons jaunes : Verdu (80e+3) à Massy ; Vincent (80e) à Nice.

• L’équipe de Massy : Deleuze – Dit Robaglia (Sitauti, 72e, Seigneuret (Cusson, 54e), Jacomme, Gogoladze – (o) Verdu, (m) Prier (Rubio, 60e) – Loubière (cap.) (Mahu, 72e), Nollet, Boutin (Vidoni, 60e) – Mahu (Rousset, 60e), Nonkontwana – Ferrer (Visser, 52e), Trassoudaine (Duclieu, 33e), Poipy (Correa, 29e). Entr. : Dimartino, Denoyelle et Delabroy.

• L’équipe de Nice : Le Huby – Delas, Courtade (Conduché, 28e), Lafond, Lacointa (Charlat, 60e) – (o) Viard, (m) Jeune Joly (Solinas, 50e) – Berenguel (Vignolles, 46e), Grundlingh, Vincent – Rey, Tivoli (Trape Salomon, 50e) – Ciancio (Sonzogni Argiro, 64e), Ovejero Abdala (Strippoli, 54e), Martinez (Vola, 54e). Entr. : Compan et Taverna.