Essonne : Congerville-Thionville signe un contrat structurant pour son avenir

Thierry Guérin, maire, a signé au nom du village un contrat rural avec le Département et la Région le mardi 27 février dernier.

C’est dans la mairie de Congerville-Thionville, rue des Fravilles, que l’édile a accueilli Guy Crosnier, président délégué à la ruralité du Conseil départemental de l’Essonne, et Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France, pour la signature très attendue de ce contrat rural. Ce contrat va en effet permettre d’accompagner la commune dans le financement de trois opérations importantes.

Sont prévus des travaux de réfection des voiries rue des Vignes, rue des Fravilles et rue du Hayé, l’aménagement de l’aire de jeux et du terrain de sport semi-couvert rue du Dolmen dans le cœur de bourg à Congerville, et enfin l’enfouissement des réseaux et réfection de la voirie rue des Ouche et rue des Muids.

Le maire était évidemment ravi du soutien financier apporté par le Département et la Région. « Un contrat de 350 000 €, c’est une première pour nous », confiait-il. Les plafonds du contrat rural ont été augmentés et permettent en effet d’effectuer des investissements plus conséquents. « C’est le 5e contrat rural que Congerville-Thionville signe, et c’est important pour notre commune. Cela nous permet d’avoir vraiment une politique d’entretien et même de développement des infrastructures communales », insistait-il, rappelant notamment que c’est un contrat rural auquel s’ajoutait alors un contrat de type patrimonial du Département, qui avait permis de rénover l’église du village de 2008 à 2010.

Concernant les trois opérations inscrites au contrat, la première opération de voirie est très attendue. « Ces travaux sont vraiment nécessaires, nous avons une mare d’eau que nous n’arrivons plus à gérer aujourd’hui, et nous allons créer un système d’évacuation des eaux pluviales avant de refaire la voirie », précise l’édile. Pour l’aire de jeux, si Congerville-Thionville n’a pas d’école, de nombreuses familles vivent dans le village avec des enfants, et c’est pour eux que ce projet a été décidé. « Ce qui est remarquable, c’est que l’aire de jeux avait été créée lors du 2e contrat rural. Au bout de 30 ans, nous sommes amenés à les renouveler », indique Thierry Guérin, démontrant ainsi la force de la continuité de l’action publique. La dernière opération touchera quant à elle à l’embellissement du cadre de vie des habitants.

Un contrat qui nourrit la réflexion des communes

Les représentants du Département et de la Région ont salué les projets de la ville. Au nom du Conseil départemental, Guy Crosnier a rappelé que le contrat rural a été construit pour être le plus souple possible pour les communes. La possibilité d’y insérer des opérations de voirie est d’ailleurs capitale pour Congerville-Thionville qui dispose d’environ 7 km de voirie. Jean-Philippe Dugoin-Clément a rappelé pour sa part la confiance que la Région portait aux communes et à ses élus pour savoir ce qui était bon sur le territoire et utile au quotidien, et que c’est pour cela que les contrats ruraux avaient été décritérisés.

Avec les 150 000 € du Département et les 200 000 € de la Région, le reste à charge pour la commune est d’environ 150 000 €. C’est lourd pour la commune qui doit reconstituer son fonds de roulement entre deux contrats. Mais pour Thierry Guérin, le jeu en vaut la chandelle. « Le contrat rural est vraiment un type de contrat très structurant, cela nous aide à réfléchir à l’avenir souhaité au niveau de la commune et aux investissements prioritaires, sans cela, nous n’aurions certainement pas la même réflexion », conclut le maire.