Essonne : un acteur de la logistique s’installe à Marolles-en-Hurepoix

Spécialiste de la location de palettes et de caisses pour chaîne logistique, IPP a relocalisé son activité auparavant à Bondoufle sur un nouveau site à Marolles-en-Hurepoix.

Afin de soutenir son développement et sa forte croissance sur les marchés de la région Ile-de-France et de la région Centre, l’entreprise IPP, auparavant Logipal, filiale de Faber Halbertsma Group, a ouvert un nouveau dépôt qui s’étend sur une surface de 15000 m2 à Marolles-en-Hurepoix. Il s’agit du plus grand centre de service d’IPP en France.

Depuis 2014 et jusqu’au mois de janvier dernier, IPP assurait la collecte de ses palettes de couleur brun-brique depuis un centre de service de 10500 m2 situé sur la commune de Bondoufle. Ce nouveau site lui permet d’avoir un site plus grand pour son…