C’est parti pour les Tulipes de l’Espoir

L’opération des Tulipes de l’Espoir 2026 a démarré le jeudi 13 novembre avec la plantation des bulbes.

Sous un soleil radieux, et en 55 minutes chrono, les 58 000 bulbes achetés auprès de la coopérative des Tulipes contre le cancer ont été plantés sur le champ situé à la limite entre Morigny-Champigny et Etampes.

La suite de cet article est réservée aux Abonnés

Chaque jour, au milieu des algorithmes, de l’IA, des influenceurs et des coups de com’, les journalistes de la rédaction du Républicain de l’Essonne, s’attachent à faire un travail d’information locale.

Pour que ce journal de proximité perdure, nous avons besoin de nos lecteurs et abonnés.

Nous proposons des formules web sans engagement : mensuelle ou annuelle.

S’abonner au Républicain de l’Essonne c’est : avoir toutes les infos de son territoire, soutenir le dernier journal local de l’Essonne et son équipe engagée pour l’information.