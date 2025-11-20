MON COMPTE
Teddy Vaury

C’est parti pour les Tulipes de l’Espoir

La plantation s'est déroulée à vitesse grand V le jeudi 13 novembre.

L’opération des Tulipes de l’Espoir 2026 a démarré le jeudi 13 novembre avec la plantation des bulbes.
Sous un soleil radieux, et en 55 minutes chrono, les 58 000 bulbes achetés auprès de la coopérative des Tulipes contre le cancer ont été plantés sur le champ situé à la limite entre Morigny-Champigny et Etampes.

Teddy Vaury est rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Il travaille au sein de l'hebdomadaire départemental depuis 2006.
