« Contre ce genre d’équipes, les erreurs se payent cash » : les basketteurs de Massy doivent relancer la machine

Après une belle série de quatre victoires, l’ES Massy a vu sa dynamique stoppée par l’ogre lavallois. Les Massicois doivent désormais vite rebondir dans la course au maintien.
Nationale 2 (14e journée). La marche était trop haute pour l’ES Massy. Samedi dernier, au gymnase Albert-Camus, les basketteurs essonniens ont subi la loi de Laval, leader invaincu du championnat de Nationale 2, lors de la 14e journée (69-93). Une défaite logique face à une formation impressionnante, comme l’a reconnu sans détour leur entraîneur Cyril Méjane.
La suite de cet article est réservée aux Abonnés
Chaque jour, au milieu des algorithmes, de l’IA, des influenceurs et des coups de com’, les journalistes de la rédaction du Républicain de l’Essonne, s’attachent à faire un travail d’information locale.
Pour que ce journal de proximité perdure, nous avons besoin de nos lecteurs et abonnés.
Nous proposons des formules web, PDF, papier ou combinées.
S’abonner au Républicain de l’Essonne c’est : avoir toutes les infos de son territoire, soutenir le dernier journal local de l’Essonne et son équipe engagée pour l’information.
J’en Profite Maintenant
Si vous avez déjà un abonnement, connectez-vous à votre compte.