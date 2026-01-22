« Contre ce genre d’équipes, les erreurs se payent cash » : les basketteurs de Massy doivent relancer la machine

Après une belle série de quatre victoires, l’ES Massy a vu sa dynamique stoppée par l’ogre lavallois. Les Massicois doivent désormais vite rebondir dans la course au maintien.

Nationale 2 (14e journée). La marche était trop haute pour l’ES Massy. Samedi dernier, au gymnase Albert-Camus, les basketteurs essonniens ont subi la loi de Laval, leader invaincu du championnat de Nationale 2, lors de la 14e journée (69-93). Une défaite logique face à une formation impressionnante, comme l’a reconnu sans détour leur entraîneur Cyril Méjane.