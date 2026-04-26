Rugby (Nationale) : Massy joue les prolongations au Ladoumègue

Larges vainqueurs de Marcq-en-Barœul (59-28) samedi soir au terme d’un match mal maîtrisé défensivement, les Massicois ont profité de la défaite de Narbonne à Bourgoin pour prendre la 4e place du championnat de Nationale, synonyme de barrage à domicile samedi prochain contre… la formation audoise.

Le RC Massy-Essonne était déjà en mode phases finales pour ce dernier match de la saison régulière contre Marcq-en-Barœul. Les tribunes du stade Jules-Ladoumègue étaient bien garnies pour soutenir les Bleus et Noirs dans leur quête d’un barrage à domicile. Cinquièmes avant le coup d’envoi, les Massicois n’étaient néanmoins plus maîtres de leur destin. Une victoire bonifiée contre la bande à Morgan Champagne ne suffisait pas. Il fallait que, dans le même temps, Narbonne (4e avec le même nombre de points que le RCME) reparte de Bourgoin sans bonus. Une condition plus qu’envisageable à la pause, les Berjaliens menant 26-21 contre les Audois. Mais de leur côté, les Massicois peinaient face à des Marcquois venus sans pression.

Alors qu’ils semblaient partis pour une victoire facile avec un doublé du pilier tonguien Siegfried Fisi’ihoï au cours des dix premières minutes (14-0, 10e), la machine essonnienne s’est grippée quand le centre nordiste Détré a marqué après un ballon perdu par Gonzalo Lopez Bontempo 14-7 (13e). Massy bafouille alors son rugby ce dont profitent les visiteurs pour inscrire deux essais supplémentaires en moins de cinq minutes, transformés par Dany Antunès (14-21, 24e).

Massy en supériorité numérique durant toute la deuxième période

Il faut finalement un essai de 80 mètres d’Amona Artaud, après un ballon récupéré par le capitaine Alexandre Loubière pour relancer Massy (21-21, 30e). Dans la foulée, le RCME reprend l’avantage par Nicolas Riou après une percée de Martin Carré (26-21, 32e).

Le tournant du match intervient juste avant la mi-temps quand Charles Ekwah Elimbi est expulsé à la suite d’un contact à la tête avec un Massicois. « L’arbitre nous ruine le match », peste Morgan Champagne, le manager nordiste.

A 14, les joueurs de l’OMR craquent en encaissent un cinquième essai par Loris Rouet. En tête à la pause (33-21), les Massicois sont toutefois loin du compte. Même si Gianni Gamba inscrit l’essai du bonus au retour des vestiaires alors que Marcq-en-Barœul évolue à 13 (40,21, 48e), Beaumont, à peine entré, marque et enlève le bonus à Massy (57e) qui le reprend dans la foulée par Carré (47-28, 58e).

Les visiteurs ont rendu les armes. Maxime Danton sort ovationné. Le 3e ligne nordiste disputait le dernier match de sa carrière à Massy, là où tout a commencé pour lui, il y a plus de vingt ans.

Le match baissé en intensité mais Massy doit attendre les cinq dernières minutes pour assurer définitivement la victoire bonifiée sur une belle action collective conclue par Carré (54-28, 75e) avant que l’arrière massicois ne s’offre un troisième essai personnel (59-28, 80e).

A Bourgoin, Narbonne n’a pas réussi à renverser le match (33-43) et devra donc se déplacer dans l’Essonne la semaine prochaine. Un dernier match au Ladoumègue qui enchante Tom Cusson. « C’est la première fois que je vais jouer un match a élimination directe toutes catégories confondues. Ce sera mon baptême », confie le centre massicois.

Benoit Denoyelle était, lui, plus mitigé à l’issue de la rencontre. « On est content d’avoir pris le bonus offensif et de jouer notre barrage à domicile, mais en tant qu’entraîneur de la défense, j’émets un petit bémol sur les 28 points encaissés, commente le coach des avants. Il va falloir qu’on aborde le barrage d’une manière différente, surtout dans l’idée de ne pas subir autant et d’avoir des trous d’air comme on a eu ce soir (ndlr : samedi). On a encaissé 28 points alors qu’on ne joue que Marcq-en-Barœul, sans lui manquer de respect. Sur les 28 points concédés, il y a 21 points cadeau quasiment. Ce n’est pas possible. En barrage, ça ne passera pas. »

Massy a une semaine pour corriger le tir et aller chercher sa qualification pour les demi-finales contre Albi, premier de Nationale à l’issue de la saison régulière.

Aymeric Fourel

MASSY – MARCQ-EN-BAROEUL : 59-28 (33-21). Arbitre : Mme Loubet (Ligue Occitane).

Spectateurs : 1 500 environ au stade Jules-Ladoumègue.

• Evolution du score : 7-0, 14-0, 14-7, 14-14, 14-21, 21-21, 26-21, 33-21 (mt), 40-21, 40-28, 47-28, 54-28, 59-28.

• Les points. Pour Massy : 9E Fisi’ihoï (4e, 10e), Artaud (30e), Riou (32e), Rouet (40e+6), Gamba (48e), Carré (58e, 75e, 80e) ; 7T Cellier (4e, 10e, 30e, 40e+6, 48e, 58e), Lopez Bontempo (75e). Pour Marcq-en-Barœul : 4E Détré (13e), Ekwah Elimbi (20e), Moleana (24e), Beaumont (56e) ; 4T Antunès.

• Carton rouge : Ekwah Elimbi (40e+4) à Marcq. Carton jaune : Unique (47e) à Marcq.

• L’équipe de Massy : Carré – El Yahyaoui, Cusson (Preira, 47e), Lopez Bontempo, Artaud – (o) Cellier (Vidalenc, 59e), (m) Rouet (Rubio, 55e) – Konaté (Cowley, 50e), Loubière (cap.) (Konaté, 67e), Gamba – Djebbari (Riou, 67e), Riou (Mahu, 50e) – Ferrer (Pienaar, 45e), Elgoyhen (Collopy, 57e), Fisi’ihoï (Poipy, 45e). Entr. : Denoyelle et Ouchene.

• L’équipe de Marcq-en-Barœul : Dewhirst – Antunès, Moleana (Unique, 45e), Détré (Beaumont, 55e), Muric – (o) Erasmus, (m) Cazanave (m) – Bruges, Danton, Simonet (Dayoro, 60e) – Rendé (Declercq, 45e), Anconetani Picca (Reynaud, 64e) – Dalas Burel (Pollet, 37e), Iglesias (Saint-Germain, 55e), Ekwah Elimbi. Entr. : Champagne.

Substitution : Decaux pour Danton (49e).