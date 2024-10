Champlan inaugure son tout nouveau plateau multisport

La municipalité de Champlan a inauguré, mercredi 9 octobre, son city-stade flambant neuf sur la Butte Chaumont.

En cette année olympique, le volet sportif a été au cœur des préoccupations des français, mais également souvent des diverses municipalité du territoire. A Champlan, cette politique sportive était justement à l’honneur, mercredi 9 octobre, à l’occasion de l’inauguration officielle du plateau multisport de la Butte et notamment du nouveau city-stade de la commune.

« A Champlan, il manquait un équipement sportif de plein air permettant plusieurs usages répondant ainsi à tous les publics et en quasi accès libre toute l’année : la pratique ludique et de loisirs, l’organisation de tournois de sports collectifs ou encore la préparation physique et le renforcement musculaire », a souligné Christian Leclerc, maire de Champlan, lors de la cérémonie qui s’est tenue dans le gymnase de la Butte [ndlr : inauguré en juin après un important chantier de rénovation] en raison des conditions météorologiques.

Autant d’aspects qui sont désormais possibles sur la Butte Chaumont, qui regroupe à présent l’ensemble des équipements sportifs de la ville.

Concrètement, le plateau sportif comporte donc un city-stade (où peuvent se pratiquer le football bien entendu, mais aussi le basket, le volley ou le tennis), un terrain de basketball 3×3, un espace pétanque en stabilisé ainsi qu’une plateforme fitness. A noter qu’une fontaine à eau a également été mise à disposition du public à proximité.