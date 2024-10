Suite à un vote des jeunes de la commune, un studio d’enregistrement inauguré à Villejust

En marge d’un concert d’improvisation rap de l’artiste Da Titcha, la municipalité de Villejust a inauguré, vendredi 18 octobre, un studio d’enregistrement à destination des jeunes de la ville.

« Le rap est cadré par le rythme de la musique. Il vous suffit de repérer la caisse claire et de vous aligner dessus. Je vais dire un, deux et désigner une personne au hasard pour poursuivre en rythme. C’est parti ! » Vendredi 18 octobre, l’espace des Coudrayes de Villejust se transformait, le temps d’une soirée, en haut-lieu de l’improvisation et du rap. En préambule d’un « Impro rap show » donné en soirée par l’artiste Da Titcha (venu accompagné d’un DJ), une poignée de jeunes de la ville, mais aussi d’agents communaux et du maire, se sont, en effet, essayés à une session d’improvisation rythmique en compagnie de l’artiste. Une occasion peut-être pour la jeunesse villejustienne de se trouver une vocation, d’autant que la salle de spectacle offre désormais aux jeunes une opportunité de s’essayer à l’enregistrement audio. Entre l’atelier d’improvisation et le concert, c’est ainsi une toute nouvelle salle qui a ouvert ses portes dans l’enceinte de l’espace des Coudrayes. Un studio d’enregistrement flambant neuf, doté de toute la panoplie pour produire des sons de qualité.

Le résultat d’un vote des jeunes

« La création de ce studio d’enregistrement est à mettre au crédit des jeunes de la ville, puisque ce sont eux qui ont voté pour ce projet », rappelait Igor Trickovski, maire de Villejust, à l’occasion de la petite cérémonie d’inauguration du lieu. En décembre 2023, dans le cadre de la cérémonie de citoyenneté des nouveaux électeurs tout juste majeurs, ces derniers avaient en effet pu procéder à un vote. A la majorité absolue dès le premier tour, la création de ce studio avait emporté les suffrages, devant la mise en place d’un street-workout, d’un fonds de BD et de mangas pour la médiathèque et de l’installation de chargeurs à pédale dans la commune. « L’ouverture de ce lieu est une fierté, puisqu’il permet de montrer aux jeunes que lorsqu’on vote, des choses se passent vraiment », se félicite Igor Trickovski.

Pour la période des vacances scolaires, les membres du Club Jeunes pourront être les premiers à découvrir les possibilités de cet outil, doté de matériel de bonne qualité, notamment deux micros pour enregistrer musique ou podcast, un clavier et un ordinateur, mais aussi plus largement d’un espace confortable. Par la suite, un système de réservation de créneaux devrait être mis en place pour que l’ensemble des jeunes de la ville puissent en profiter.