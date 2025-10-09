Danse contemporaine ce week-end à l’Opéra de Massy

Une création de la compagnie en résidence à l’Opéra sera présentée les 10 et 11 octobre.

La chorégraphe Anne Nguyen et sa Compagnie par Terre entament leur deuxième année de résidence à l’Opéra de Massy, avec le soutien de la DRAC Île-de-France. Figure majeure du hip-hop contemporain, Anne Nguyen mêle danses urbaines et écriture chorégraphique exigeante, interrogeant le rapport entre individu et collectif. Cette résidence prolonge un ancrage fort dans le territoire essonnien et offre un cadre propice à la création. Sa nouvelle pièce, Witch Hunting, sera présentée les 10 et 11 octobre à l’Opéra de Massy. Six danseurs y explorent les dynamiques de pouvoir, de groupe et d’identité à travers une gestuelle puissante et contrastée. Coproduit par plusieurs scènes nationales, le spectacle allie énergie brute et réflexion sociale. Witch Hunting affirme la place d’Anne Nguyen comme l’une des voix les plus singulières de la danse contemporaine française.