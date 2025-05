Ligne 18: la future station de Massy-Palaiseau se dévoile aux riverains

La Société des grands projets (SGP) a proposé aux riverains de venir découvrir l’évolution des travaux de la station de Massy-Palaiseau sur la ligne 18.

En octobre 2026, une partie de la ligne 18 du métro sera opérationnelle entre Massy-Palaiseau et le Christ de Saclay, avant que l’ensemble de la ligne ne soit mis en service en 2030 entre l’aéroport d’Orly et la gare de Versailles-Chantiers. En plus des RER B et C, du tramway 12 et du TGV, la gare de Massy-Palaiseau accueillera désormais le métro et sera à 10 minutes de l’Aéroport d’Orly.

Ce jeudi 22 mai, la SGP proposait aux riverains des quartiers voisins de la gare de venir visiter les installations en construction et d’en apprendre plus sur ce chantier pas comme les autres.

Situé à 19 mètres de profondeur, le quai du métro sera accessible depuis la grande passerelle qui passe au-dessus des voies des RER. Près

de « 16 escaliers mécaniques seront installés pour permettre aux passagers d’atteindre les quais », indique Céline Cadet, cheffe du projet pour la gare de Massy-Palaiseau. Dans le hall de la station, « des bornes pour acheter des tickets sont à disposition, ainsi qu’un local de

police, une première pour l’ensemble de la gare », souligne Céline Cadet.

Le hall de la future station de Massy-Palaiseau sur la ligne 18. Photo @LeRep91

Rendez-vous en octobre 2026

Entièrement construite en béton, la station accueillera 60 000 passagers par jour, et permettra aux voyageurs de rejoindre l’aéroport d’Orly et Versailles-Chantiers en respectivement 10 et 20 minutes. Les voies ferrées ont été posées récemment, tout comme une partie des portes automatiques qui « sépareront entièrement les quais des voies, de manière à garantir la sécurité des voyageurs face au moindre problème venant du tunnel », affirme Vianney Elzière, directeur de projet de la ligne. Quand la ligne entrera en service, « tous les métros et les gares seront supervisés par le centre névralgique de la ligne situé à Palaiseau, à proximité de l’école Polytechnique », poursuit Céline Cadet. L’évolution de cet impressionnant chantier réjouit les riverains présents lors de la visite, qui attendent impatiemment la mise en service de la ligne. Celle-ci leur permettra d’aller plus facilement à Orly pour prendre l’avion. Elle facilitera également les trajets vers Versailles qui, malgré sa desserte par le RER C, reste souvent associée à des retards et des problèmes techniques comme en ont fait part les riverains.

Texte et photos : Pierre-Louis Vigier