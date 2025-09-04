En sud-Essonne, les parents d’élèves ont découvert l’école en avant-première

L’extension de l’école André-Buvat, à la jonction entre les quartiers Saint-Martin et Saint-Gilles, a été inaugurée le jeudi 28 août. Cet événement a permis aux parents d’élèves et aux écoliers qui la fréquentent, de découvrir les nouveaux locaux en avant-première, quelques jours avant la rentrée des classes.

Lors de leur visite, les sourires sur les visages en disaient long et leurs commentaires encore plus. « C’est vraiment très beau. Je suis très contente, mon fils rentre en CP cette année et il va pouvoir bénéficier de très bonnes conditions de travail », confiait une maman. « Cela fait du bien de voir où nos enfants vont aller en classe, c’est rassurant de voir d’aussi beaux locaux », ajoutait une autre.

La suite est réservée aux Abonnés

Abonnez-vous et obtenez un accès illimité aux articles publiés sur le site du Républicain de l’Essonne à partir d’1,50 euros !

Choisissez l’une de nos formules sans engagement : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.