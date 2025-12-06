Football (National) : Fleury encore muet à domicile

Tenus en échec par Châteauroux (0-0) vendredi soir, les Floriacumois ont enregistré un troisième match nul et vierge au stade Robert-Bobin de Bondoufle où ils n’ont toujours pas gagné cette saison.

Quand on ne peut pas gagner un match, il faut s’attacher à ne pas le perdre. Les joueurs du FC Fleury 91 ont beaucoup tenté vendredi soir contre Châteauroux mais ils ont dû se contenter d’un nouveau match nul et vierge devant leur public. Le troisième après Versailles et Sochaux. Ils peuvent néanmoins remercier Gaël Alette d’avoir été une nouvelle fois décisif devant sa ligne. En première période, le gardien floriacumois a empêché son équipe d’être menée à la mi-temps en détournant deux frappes de Yanis Verdier qui auraient fait mouche sans son intervention (21e, 30e). « Gaël nous sort l’arrêt qu’il faut en première période, souligne David Vignes, dont le sentiment était mitigé après la prestation des ses troupes lors du premier acte. On a été poussif pendant la première demi-heure. On a été meilleur en seconde période. On a voulu aller chercher la victoire mais on s’est exposé à des contres. »

Face à des Castelroussins meurtris par une piteuse élimination en Coupe de France (1-4 à Fontenay, N3), les Floriacumois ont réalisé une entame timide, même si Khalil Gannoun s’est beaucoup démené sur le front de l’attaque avec Kévin Farade, de retour de suspension. Un centre de Nadir Homssa dévié a failli lui profiter mais Lavallée, le gardien de Châteauroux, est sorti rapidement dans ses pieds (11e). Puis sur une reprise de volée de Clément Badin trop écrasée, Gannoun, qui traînait dans la surface, n’a pu prolonger le ballon dans les filets (16e). Bien servi par Stéphane Lambese, il manque encore la mire à la 23e minute avant d’obtenir la plus belle occasion floriacumoise de la première mi-temps. Hamadou Karamoko, d’un petit ballon par dessus la défense adverse, mal alignée, lance Gannoun qui bute sur Lavallée (35e). Le gardien berrichon a aussi été déterminant en devançant Farade sur une balle en profondeur de Morgan Jean-Pierre (42e).

Au cours de ces 45 premières minutes, Châteauroux a souvent été en position de marquer. Outre les deux grosses occasions de Verdier, Théo Trinker s’est mis en évidence sur une frappe non cadrée (14e). De même, Loïck Piquionne, le neveu de Frédéric (ancien joueur de Rennes, Saint-Etienne et Lyon notamment), et Corentin Jean de la tête coup sur coup (26e). L’ancien joueur de Toulouse (2017-2020) et de Lens (2020-2022) a également vu une frappe contrée par un défenseur floriacumois alors qu’elle prenait le chemin des filets (38e).



Au retour des vestiaires, la fatigue aidant, les erreurs techniques et les fautes se multiplient. Alors que la première période avait été plaisante entre deux équipes désireuses de jouer, la seconde a perdu en rythme. Clément Badin se signale tout de même sur une frappe (60e) avant que Fleury n’obtienne trois corners consécutifs. Sur le premier, Lavallée réalise une belle claquette sur un ballon frappé directement par Homssa (66e).

Alors que la pluie fait son apparition, les deux entraîneurs effectuent leurs premiers changements. Entré dix minutes plus tôt, Ahmed était en bonne position de frapper mais, au moment d’armer sa frappe, Stéphane Lambese a parfaitement taclé le ballon (80e). Dans les dix dernières minutes, Fleury a fait le forcing pour l’emporter face à une équipe de Châteauroux recroquevillée devant ses buts qui semblait se contenter du nul et qui aurait pu réaliser un hold-up dans le temps additionnel après un ballon perdu de Quentin Vogt, provoquant une petite frayeur dans les rangs floriacumois.

Malgré ces deux nouveaux points perdus à domicile, David Vignes préfère boire le verre à moitié plein : « C’est un huitième clean sheet et surtout un point de plus au classement. On continue d’avancer et on va essayer de bonifier ce point vendredi prochain au Puy dans un duel de promus prometteur. ».

Aymeric Fourel

FLEURY – CHATEAUROUX : 0-0. Arbitre : M. Chamel. 1 000 spectateurs environ.

Avertissements : Homssa (63e) à Fleury ; Bouaoune (47e), Koembo (90e+3) à Châteauroux.

Fleury : Alette – Lambese (Aubourg, 87e), Colombo, Karamoko, Jean-Pierre – Homssa (Vogt, 81e), Lefebvre (cap.), Hervieu, Badin (Le Méhauté, 81e) – Farade (Belliard, 65e), Gannoun (Sylla, 65e). Entr. : Vignes.

Châteauroux : Lavallée – Kelo, Diarra, Magassa – Koembo, Bouaoune, Trinker (Freitas, 69e), Goncalvès – Jean (Hattab, 81e) – Piquionne (Ahmed, 69e), Verdier. Entr. : Guichard.